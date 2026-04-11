So steht es um Beautiful Light, den Extraction-Shooter mit über 700.000 Wishlists auf Steam

Hunderttausende Shooter-Fans warten auf Beautiful Light, doch was ist das eigentlich für ein Spiel und wie steht es um die Entwicklung?

Was ist das für ein Spiel? Bei Beautiful Light handelt es sich um einen asymmetrischen Extraction-Shooter in der First-Person-Perspektive, der eine realistische Grafik mit Horror-Elementen mischt. Die Maps basieren entsprechend auf zerstörten und überwucherten Gebäuden, Wäldern und Forschungslaboren, in denen sich abscheuliche Monster tummeln.

Das Spiel wird von dem Indie-Studio „Deep Worlds“ entwickelt, dessen CEO Eric „Aherys“ Rajot als E-Sportler in Ubisofts Taktikshooter Rainbow Six: Siege tätig war. Der Release von Beautiful Light ist derzeit für Dezember 2026 geplant, kann sich aber noch verschieben.

Bereits im Januar 2026 näherte sich Beautiful Light gemäß den Entwicklern 700.000 Wunschlisten-Einträgen auf Steam. Der Analyse-Plattform Gamalytic zufolge sind es inzwischen sogar über 797.000, Tendenz täglich steigend.

Hier seht ihr einen Trailer:

Video starten Beautiful Light zeigt beeindruckende Szenen im CGI-Trailer Autoplay

Beautiful Light — Hunt: Showdown trifft Dead by Daylight

Was zeichnet das Spiel aus? Eine große Inspiration für Beautiful Light war Hunt: Showdown. Der Shooter von Deep Worlds ist deshalb zielbasiert. Das heißt: Euer Trupp schwerbewaffneter Soldaten wird beispielsweise losgeschickt, um sogenannte Artefakte zu sichern. Dabei müsst ihr sowohl gegen andere Spieler als auch gegen Monster kämpfen.

Die große Besonderheit von Beautiful Light ist das asymmetrische Gameplay, wie ihr es aus Spielen wie Dead by Daylight und Evolve kennt. In Beautiful Light ist dieses durch die sogenannten Anomalien implementiert. Das sind mysteriöse Monster wie Wendigos, die versuchen, die Menschen am Extrahieren des Artefakts zu hindern.

Diese Anomalien können in begrenzter Anzahl ebenfalls von Spielern gesteuert werden und besitzen separaten Fortschritt. Spielt ihr als Anomalie, habt ihr es nicht auf Loot abgesehen. Euer Ziel ist das Töten und Essen von Soldaten, um XP zu verdienen. So könnt ihr eure Anomalie aufleveln und im Skilltree neue Fähigkeiten sowie neue spielbare Anomalien freischalten.

Wie stehen die Entwickler zu PvE? Das Spiel ist grundlegend um PvP aufgebaut und soll keinen Modus bekommen, in dem es ausschließlich PvE gibt. ABER: In einem FAQ sagten die Entwickler, dass es zukünftig möglich sein soll, eigene Server zu hosten – inklusive eines individuell bestimmbaren Zugangscodes. Es ist euch dann also technisch möglich, mit euren Freunden alleine, ohne andere feindliche Spieler, auf eurem Server zu spielen (Quelle: DeepWorlds).

Ein wichtiges Jahr inklusive Umstrukturierung einer Map

So steht es um Beautiful Light: Die Entwickler sind weiterhin fleißig am Arbeiten und veröffentlichen regelmäßig neue Infos zum Stand der Entwicklung. Eine genaue Übersicht der Entwicklungs-Timeline gibt es auf der Website von Deep Worlds.

Im Jahr 2025 hat der Extraction-Shooter einige wichtige Schritte absolviert. So sollen etwa persistente Systeme wie das Lager und das Inventar implementiert und das Matchmaking-System – das komplett auf SBMM verzichtet – erschaffen worden sein. Außerdem wurden ein neues Audio-System und ein System für die KI-Gegner hinzugefügt.

Bei der Map Ground Zero habe man zudem festgestellt, dass sie sich mit dem ursprünglich für diese Karte geplanten Spielmodus zu repetitiv spielt. Das Team habe deshalb neue Variablen eingeführt, um das Spielerlebnis reichhaltiger zu gestalten.

Das müsst ihr zum Release wissen: Der Early-Access-Release von Beautiful Light ist für Dezember 2026 geplant und soll 39,99 € kosten. Das Spiel wird zunächst nur für PC erscheinen. Sollte das Spiel auf dem PC erfolgreich sein, ziehen die Entwickler auch einen Release für PS5 und Xbox Series in Betracht.

Ein konkretes Datum gibt es aktuell weder für den Early-Access-Launch noch für den Fullrelease des Spiels. Die Entwickler hoffen jedoch darauf, dass die Early-Access-Phase weniger als drei Jahre dauern wird.

Falls ihr keine Lust auf Extraction-Shooter habt und stattdessen einen Multiplayer-Shooter spielen wollt, der stark vom „King of the Hill“-Modus aus ARMA inspiriert ist, haben wir auf MeinMMO einen anderen Vorschlag für euch: Ein neuer Shooter lockt Fans von Battlefield, aber bestraft Spieler, die kopflos in den Kampf sprinten