Hunderttausende schauten dabei zu, wie zwei Streamer auf Twitch und YouTube tagelang in Fortnite versagen

Kai Cenat ist für seine langen Twitch-Streams bekannt und hat erst vor kurzem mit einem einzigen Stream Unsummen an Geld verdient. Mehr dazu lest ihr hier: „Warum spendet man an Reiche?“ – 22-Jähriger verdient 1 Mio. Euro mit einem einzigen Stream auf Twitch und es wird noch mehr

Der schlimmste Troll von LoL leitet jetzt die elitäre Gilde in WoW, in der sogar der Chef von Riot spielt

Das Problem wurde so groß, dass Fortnite-Entwickler Epic Games selbst eingeschritten ist. Mit dessen Hilfe konnten sie viele Stream-Sniper aus den Partien bannen (via Dexerto ). Ihr Ziel schien damit plötzlich wieder erreichbar zu sein.

23-Jährige kämpft sich mit 7-Tage-Stream in die Twitch-Charts – Ist so kaputt, dass sie von verbotenen Dingen träumt

23-Jährige kämpft sich mit 7-Tage-Stream in die Twitch-Charts – Ist so kaputt, dass sie von verbotenen Dingen träumt

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to