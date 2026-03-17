9 der besten Rollenspiele auf Steam bekommt ihr gerade für 23 Euro, aber nur noch kurz

Wer für wenig Geld gerade hunderte, vielleicht tausende Spielstunden auf Steam erleben will, bekommt bei Humble ein Bundle mit einigen der besten Rollenspiele überhaupt. Das Angebot geht allerdings nur noch bis zum 19. März 2026.

Was sind das für Spiele? Humble hat Spiele von Owlcat und Beamdog zusammengestellt, wobei ihr hier Klassiker als auch Games aus den letzten Jahren bekommt. Im Bundle enthalten sind:

Pathfinder: Kingmaker – Enhanced Plus Edition sowie den Season Pass mit 3 DLCs

Pathfinder: Wrath of the Righteous, zusätzlich die beiden Season Passes mit insgesamt 6 DLCs

Warhammer 40.000: Rogue Trader (ohne Season Pass)

Neverwinter Nights: Complete Adventures

Baldur’s Gate: Deluxe Edition

Baldur’s Gate 2: Enhanced Edition

Planescape: Torment Enhanced Edition – ein Klassiker, den sogar Henry Cavill kennt

Icewind Dale: Enhanced Edition

Mythforce

Insgesamt erhaltet ihr also 9 Spiele mit vielen DLCs und zahlt dafür (nach aktuellem Stand, 17. März um 11:20 Uhr) 23,10 Euro – optional mehr, wenn ihr wohltätige Organisationen unterstützen wollt. Alternativ könnt ihr weniger zahlen, erhaltet dann aber auch weniger Spiele. Rogue Trader etwa gibt es nur beim vollen Preis. Die Spiele kosten normalerweise 257,88 Euro laut Humble.

Wo gibt’s das Bundle? Ihr findet das Rollenspiel-Bundle auf Humble, müsst euch allerdings ein wenig beeilen. Die Aktion läuft noch bis zum Donnerstag, dem 19. März 2026 um 2:00 Uhr morgens.

Allein für Rogue Trader lohnt sich das Bundle bereits, denn für das Spiel würdet ihr standardmäßig 50 Euro auf Steam zahlen. Die beiden Pathfinder-Spiele kommen standardmäßig auf jeweils 20 Euro – ohne DLCs.

Pathfinder, Warhammer 40.000 und Baldur’s Gate – Hunderte Stunden für wenig Geld

Rollenspiele wie die im Bundle sind bekannt dafür, dass sie gerne viel Zeit fressen. Persönlich habe ich allein in Wrath of the Righteous schon beim ersten Durchspielen über 100 Stunden investiert und mittlerweile 400 Stunden versenkt. Jetzt spiele das Spiel gerade noch einmal.

Kingmaker und Wrath of the Righteous liegt das komplexe Regelwerk von Pathfinder zugrunde, wodurch die Spiele etwas Einarbeitung benötigen. Pathfinder ist einer der Konkurrenten von Dungeons & Dragons.

Baldur’s Gate 1+2 ist ein absoluter Favorit von unserem Tech-Autoren und Rollenspiel-Veteranen Benedikt Schlotmann und er spielt das Spiel immer wieder durch, sogar immer mit der gleichen Klasse.

Gerade mit Planescape: Torment und Icewind Dale habt ihr dazu noch Klassiker an der Hand, die man vielleicht nicht unbedingt gespielt haben muss, aber deren Name doch jedem RPG-Fan etwas sagt. Lediglich Mythforce kommt in der Liste mit nur 69 % positiven Bewertungen auf Steam nicht ganz so gut weg. Kritik der Spieler ist zumeist: das Spiel sehe zwar gut aus, fühle sich aber unfertig an.

Den vermutlich besten Deal am Bundle macht ihr allerdings mit Rogue Trader. Das Rollenspiel zu Warhammer 40.000 ist das aktuell neuste Werk aus der Spieleschmiede von Owlcat und wird noch immer mit DLCs versorgt, etwa der kommenden Story-Erweiterung rund um einen kleptomanischen Space-Roboter.

Rogue Trader ist eines der besten Spiele, um in die Welt von Warhammer 40.000 einzusteigen, weil es kein Vorwissen erfordert, aber mit verständlichen Details das Setting erklärt. Kleine Vorwarnung: Warhammer ist wirklich abgedreht, erwartet also keine vernünftige Welt.

Owlcat arbeitet aktuell bereits am nächsten Spiel im Universum von Warhammer 40.000, Dark Heresy. Das Spiel ist bereits seit Dezember 2025 in einer Alpha-Phase mit begrenzten Inhalten, hat mich aber schon überzeugt: In Warhammer 40.000: Dark Heresy hat mir der Imperator seine härteste Prüfung auferlegt: selbst denken