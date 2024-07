How I Met Your Mother: Den wiederkehrenden Spruch von Barney hätte es fast nicht gegeben, doch ein Witz in Folge 3 war zu lustig

How I Met Your Mother war eine der größten Comedy-Serien aller Zeiten. Ein ganz besonderer Fanliebling ist Barney Stinson, gespielt von Neil Patrick Harris. Seinen bekanntesten Spruch hätte es aber fast nicht gegeben, weil Barney nicht nervig werden sollte.

Was ist How I Met Your Mother? How I Met Your Mother lief zwischen 2005 und 2014. In seinen neun Staffeln begleitet man eine Gruppe Freunde, die sich regelmäßig in einer Bar treffen. Ähnlich wie bei Friends sind die Hauptthemen der Serie Liebe, absurde Situationen und viele Witze.

Für viele der Lacher ist der Charakter Barney Stinson verantwortlich, der von Neil Patrick Harris gespielt wird. Sein Markenzeichen sind sein Anzug und der Spruch: Es wird legen… es kommt gleich… där . Ursprünglich wollte man Barney aber keinen solchen Spruch geben, damit er nicht nervig wird. Ein Witz im Skript aber hat alle Bedenken zunichtegemacht.

Kompliziert aber gut

Barney hat zwei Markenzeichen. Er trägt bis auf wenige Ausnahmen immer einen Anzug und er sagt so oft wie möglich den Spruch: Es wird legen….där . Meistens füllt er passend zur Situation etwas zwischen dem legen und dem där . Ursprünglich wollte man Barney aber einen solchen Spruch nicht geben, weil man die Sorge hatte er würde nervig werden.

Die Macher der Serie Carter Bay und Craig Thomas erklärten in einem Interview mit Entertainment Weekly, dass der ikonische Spruch eigentlich nicht als wiederkehrendes Elementen geplant war. Die Autoren der ersten Staffel Chris Miller und Phil Lord bauten aber aus dem legen…där in der 3. Folge einen Wortwitz, der richtig gut ankam.

Warum bekam Barney trotzdem einen Spruch? Barney sagt in der Folge in der englischen Version: legend… wait for it, and I hope you´re not lactose intolerant, cause the second half of this word is…dary. Die erwähnte Laktoseintoleranz ist ein Wortspiel mit dem Wort Dairy , was Molkerei bedeutet. In der deutschen Version sagt Barney übrigens: Das wird legen… heute werden die Mädels nur dich wollen, denn der letzte Teil des Wortes ist… där

Der Wortwitz allein war aber nicht das ausschlaggebende Argument für Thomas and Craig, sondern das Hinzufügen von cause the second half of this word is . Dadurch wird der Satz komplizierter und in die Länge gezogen, aber genau das war ihr Twist für den wiederkehrenden Spruch.

Trotz des langen und verschachtelten Satzes hat sich Barneys Spruch gelohnt. Im Interview sagen sie, dass alle Leute am Set gelacht haben, als Neil Patrick Harris den Satz bei den Dreharbeiten aufgesagt hat. Letztendlich wurde daraus sein Markenzeichen. Oft sind ungeplante Dinge die besten. So auch ein Charakter in Two and a Half Men: Eine Figur in Two and a Half Men sollte nach nur 2 Folgen verschwinden, doch sie war einfach zu gut