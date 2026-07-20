House of the Dragon Staffel 3: Folge 5 – Spoiler

Jeden Montag erscheint eine neue Folge zur 3. Staffel von House of the Dragon. MeinMMO fasst euch zusammen, was in Folge 5 passiert.

Achtung Spoiler: Der folgende Artikel fasst euch die Handlung der 5. Folge der 3. Staffel von House of the Dragon zusammen.

Die Situation für beide Lager ist weiterhin angespannt. Im Zentrum des Konflikts steht aktuell Stolperstadt, da Daeron Targaryen dort ist und für Rhaenyra als Erbe ein Problem werden könnte.

Aber auch die anderen Targaryens, Aegon II. und Aemond, werden aktiver. Innerhalb der Mauern von Königsmund gibt es indes eine neue Gefahr.

Wir fassen euch die vielen Probleme Rhaenyras nach dem Video zusammen.

Video starten House of the Dragon: Trailer zur 3. Staffel heizt mit Drachen ein Autoplay

Die Vorbereitung auf die nächsten Kämpfe

Wie steht es um Stolperstadt? Die Truppen von Rhaenyra aus den Flusslanden und dem Norden haben aktuell Probleme. Der Weg nach Stolperstadt wird ihnen durch zerstörte Brücken erschwert, und auch Ser Kriston begibt sich in ihre Richtung, um sie aufzuhalten, überfällt dabei auch Lager.

Aber auch seine Truppen haben Probleme. Mit Fallen und ebenfalls zerstörten Brücken, halten auch Rhaenyras Truppen Criston dabei auf, weiter voranzurücken – das spiegelt sich auch langsam im Gemüt seiner Soldaten wider.

Ormund versucht währenddessen, Stolperstadt vor einem Angriff zu sichern. Dafür muss er an Ressourcen wie Holz kommen – zudem lehrt er Daeron weiter seine Ansichten von Sieg und Führung.

Endlich erfahren wir auch, wie es aktuell Aemond geht. Er erholt sich in Harrenhal von seiner Verletzung, während Alys Rivers versucht, Kopfgeldjäger fernzuhalten. Am Ende der Folge steht Aemon aber tatsächlich wieder und rettet Alys vor einer Gruppe Attentäter. Allgemein kommen sich die beiden dieser Folge näher. Von Vhagar fehlt weiterhin jede Spur.

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In Königsmund gibt es so einige Probleme

Wie geht es Rhaenyra in Königsmund? In Rhaenyras Gefangenschaft kämpft Alicent mit einem neuen Problem. Helaena ist schwanger (scheinbar von Aemond) und als möglicher Thronerbe von Aegon II. wäre so ein Kind für Rhaenyras Anspruch ein Problem. Also plant Alicent nicht nur die Abtreibung, sie versucht in der Folge auch zu fliehen.

Dabei wird sie aber von der Flüster-Meisterin Lady Mysaria aufgehalten. Als letzten Versuch begibt man sich in einen geheimen Gang, der aber keinen Ausgang hat. Am Ende der Folge sind beide eingesperrt, ganz ohne Licht.

Rhaenyra hat in Königsmund ein neues Problem: Die Goldröcke von Daemon werden auf mysteriöse Weise umgebracht. Wie sich nach Folter eines möglichen Schuldigen herausstellt, ist Ormund daran beteiligt. Am Ende der Folge sieht man zudem, dass in der Stadt wohl so einige Feinde lauern. Daemon findet am Ende eine große Gruppe seiner Goldröcke tot an einem Tisch sitzend.

Wie steht es um Aegon? Aegon II. beschwert sich weiterhin über seine miese Situation, bekommt von Lord Larys aber endlich einen Einlauf, nachdem er versucht, aus der Stadt zu fliehen. Das Meckern scheint gewirkt zu haben, denn Aegon kehrt zurück. In ihrer misslichen Lage finden sie aber einen Verbündeten: Tyland Lennister hat die Schlacht an der Gurgel überlebt.

Auf welcher Seite steht ihr im Konflikt in House of the Dragon eigentlich? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Falls ihr mehr über die Drachen der Serie lesen wollt, haben wir hier einen Artikel für euch: Die Drachen in House of the Dragon sind so süß, damit ihr Ende uns richtig fertig macht