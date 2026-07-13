House of the Dragon Staffel 3: Folge 4 – Spoiler

Jeden Montag erscheint eine neue Folge zur 3. Staffel von House of the Dragon. Im folgenden Spoiler-Artikel fasst euch MeinMMO zusammen, was in Folge 4 passiert.

Achtung: Der folgende Artikel spoilert die Handlung der 4. Folge der 3. Staffel von House of the Dragon.

Nur weil Rhaenyra den Thron endlich erobert hat, sind ihre Sorgen noch nicht beseitigt. Wie sich am Ende der letzten Folge herausgestellt hat, wurde sie von Ormund Hohenturm ausgetrickst. Der Daeron, den sie gefangengenommen hat, ist nicht der echte.

Die 4. Folge zeigt jetzt die Gegenseite, wie Rhaenyras Feinde weitermachen und wie sie versuchen, weiter gegen Team Schwarz zu kämpfen.

Wir fassen euch nach dem Video zusammen, wie es eigentlich um Team Grün steht.

Video starten House of the Dragon zeigt im finalen Trailer zur 3. Staffel den immer weiter eskalierenden Konflikt der Targaryens Autoplay

Eine ganze Stadt in Geiselhaft



Was geht eigentlich bei Ormund ab? Um sich vor dem Zorn Rhaenyras zu schützen, hat sich Ormund zusammen mit seiner Armee in Stolperstadt eingenistet. Ganz nach dem Motto: Rhaenyra kann ja nicht unzählige Unschuldige verbrennen.

Das scheint Ormund auch so geplant zu haben. Während er gemütlich badet, macht er dem Adel von Stolperstadt erneut klar, dass sie nur eine Schlampe mit einem Drachen sei. Ormund verspricht ihnen aber, dass sich seine Soldaten benehmen werden. Mit dabei ist der echte Daeron.

Währenddessen überlegt Rhaenyra, wie sie Ormund da herausholen kann. Um sich darauf zu konzentrieren, ernennt sie Ser Torrhen Manderly zum Meister der Münze. Er beeindruckte sie beim Ratten-Bankett. Lord Corlys hat unterdessen keine Lust mehr, dem Rat als Hand beizuwohnen. Deshalb will er seinen Sohn Alyn an seiner Stelle dort sehen.

Die Folge zeigt endlich auch mehr von der Flucht von Aegon II. und Lord Larys. Die beiden sind zum Kadaver von Sonnfeuer gereist, und Aegon trauert, glaubt aber auch, dass der Drache noch nicht tot ist.

Auch Ser Criston, seine Armee und Ser Gawan Hohenturm sind mal wieder zu sehen. Sie landen in Harrenhal und suchen nach Aemond und Vhagar. Dort treffen sie aber nur auf Alys Rivers. Sie erfahren, dass Aemond floh und noch viel schockierender, dass Rhaenyra Königsmund erobert hat.

Aegon in Schmutz und Verzweiflung

Wie geht es für Aegon und Larys weiter? Die beiden Flüchtigen reisen weiter und versuchen, ihre wahre Identität zu verstecken. Als scheinbare Bettler kommen sie in die Stadt, in der der Kadaver von Drache Meleys gelandet ist, nachdem Vhagar sie getötet hatte.

Larys versucht, eine Unterkunft zu finden, und sie treffen auf eine Gruppe von Rüpeln, die dort scheinbar das Sagen haben. Larys bietet ihnen Gold an, aber die zwingen die beiden zum Arbeiten. Während Larys sein Wissen nutzen kann, muss Aegon seinen Stolz runterschlucken und die Klo-Löcher säubern. Aegon kommt beim Kloputzen gar nicht klar und geht später auf den Anführer der Rüpel los. Das bringt leider nicht viel. Er wird mit einem Messer bedroht und muss sich beschämend hinknien.

Zurück in Stolperstadt sieht man, dass sich die Soldaten von Ormund doch nicht gut benehmen. Einer belästigt die Frau von Hugo und es kommt zum Kampf mit ihrem Bruder. Das soll Ormund schlichten. Er bestraft seinen Soldaten und scheint gnädig zu sein. Bei alledem versucht er Daeron etwas beizubringen.

Daemon ist währenddessen im Grünen Tal und spricht mit Lady Jeyne Arryn, um Gold zu besorgen. Kurz vor seiner Abreise findet Daemon in einer Höhle seine Tochter Rhaena mit Schafsdieb. Er will sie überreden, vor Rhaenyra zu treten, sie will aber im Exil bleiben. Sie bittet ihren Vater, sie nicht zu verraten. Er bringt den Kopf eines Schäfers mit und täuscht Rhaenyra: Das sei der Schädel, der für den Tod von Jace verantwortlich ist – damit ist sie nicht zufrieden.

In Königsmund erlaubt Rhaenyra Hugo, zusammen mit Ulf nach Stolperstadt zu fliegen, um die Stadt zu beobachten. Vorher erfährt Rhaenyra aber, dass bestimmte Leute in der Stadt scheinbar gegen sie sind. An einer Wand stand Königin der Bastarde geschrieben. Sie bittet ihre Wache, die Leute zu finden, die das gemacht haben, und solche Sprüche zu entfernen. Das tun die Wachen auf harsche Art und Weise.

Am Ende der Folge sieht man noch, dass Ormund nicht so nett ist, wie man vorher gesehen hat. Er zwingt den Bruder von Hugos Frau zu Daeron, dem er vorher vorphilosophiert hat. Er bringt Daeron dazu, den Mann zu töten. Zum Schluss befiehlt dieser seinem kleinen Drachen noch, die Leiche zu verbrennen. Mehr zu House of the Dragon findet ihr hier: Die 10 stärksten Drachenreiter aus dem Universum von House of the Dragon im Power-Ranking