„Hört auf, die falschen SSDs zu kaufen!“ – Tech-YouTuber zeigt eine versteckte Funktion, die viele nicht beachten

Hardware wird immer teurer, deswegen ist es umso wichtiger, das Maximum an Leistung aus einem Kauf herauszuholen. Ein Tech-Enthusiast weist jetzt auf eine oft vergessene, aber potenziell wichtige Funktion von SSDs hin.

Auf welche Funktion macht der PC-Bastler aufmerksam? Linus Tech Tips erklärt in seinem neusten YouTube-Video vom 08.04.2026, dass einige SSD-Modelle keinen gesonderten DRAM-Cache besitzen und warum Käufer auf ein solches Modell setzen sollen. Er fordert Nutzer daraufhin auf, mit dem Kauf von falschen Varianten aufzuhören.

Unter Cache versteht man einen kleinen Zusatzspeicher, der zum Beispiel als Puffer auf einer SSD eingebaut ist. Er dient dazu, temporär Dateien zu sichern und Speicherabläufe und Zugriffszeiten zu beschleunigen (via atpinc).

Linus erklärt, dass es zwar viele SSDs ohne Puffer gibt, diese aber oft schlechter als ihre Gegenstücke mit Zusatzspeicher abschneiden sollen.

Er weist zudem darauf hin, dass viele Hersteller wie zum Beispiel WD, MSI und Corsair heutzutage in Datenblättern nicht immer angeben, ob eine SSD einen Cache verbaut hat oder nicht. Damit sei es laut dem YouTuber für Käufer wesentlich schwieriger, beim Erwerb darauf zu achten.

Es ist auch nicht das erste Mal, dass Linus für seine Nutzer recherchiert. Erst vor Kurzem arbeitete er mit der NASA zusammen, um herauszufinden, wie viel Abstand ein PC zur Wand haben sollte.

Die Preise von Hardware sind in den letzten Monaten extrem gestiegen. Eine kurze Zusammenfassung zur momentanen Situation findet ihr in folgendem Video:

Video starten Warum ist RAM so teuer? Die aktuelle Situation in 2 Minuten erklärt Autoplay

Euer Betriebssystem wird es euch danken

Ist Cache überhaupt wichtig? Der Zusatzspeicher einer SSD kann das Betriebssystem eines PCs beschleunigen, da der Puffer es ermöglicht, einige Aktionen wie etwa lange Schreibsequenzen bei Systemupdates zu beschleunigen (via YouTube).

Aber es ist wichtig anzumerken, dass chachelose Solid-State-Drives dieselbe Funktion meistens über den sogenannten „Host-Memory-Buffer“ lösen. Dabei wird ein kleiner Teil des Arbeitsspeichers des Computers genutzt. Dieser ist zwar langsamer, einen spürbaren Unterschied gibt es aber meist nicht (via sabrent).

Für Gaming ist die Funktion aber kaum relevant, da viele Spiele von zusätzlichem Cache kaum profitieren. Die Ausnahme dazu sind Titel wie Death Stranding 2 und The Last of Us Part II Remastered, die DirectStorage unterstützen. Dies geschieht, indem die Spieldateien direkt von einer M.2-SSD auf eure Grafikkarte übertragen werden (via steamdb).

Wie finde ich heraus, ob eine Festplatte Cache hat? Es ist außerdem nicht immer leicht, herauszufinden, ob ein gewisses Modell nun einen Puffer hat oder nicht.

Nutzt etwa Vergleichsportale wie Geizhals, denn diese Seiten zeigen euch ein detailliertes Datenblatt zu verfügbaren Produkten an. Darunter wird auch unter „DRAM-Cache“ angegeben, ob und wie viel dieser bei einer bestimmten SSD beträgt.

Deswegen empfehlen wir, falls möglich, für euren Gaming-PC auf ein Modell mit DRAM zurückzugreifen, auf dem ihr euer Betriebssystem speichert. Für eine zweite oder gar dritte Speicherplatte für Games ist der Zusatzpuffer unerheblich. Achtet lieber auf den Preis, denn dieser könnte sich bald ändern: Rechenzentren verschlingen RAM und SSDs, doch jetzt wissen wir, wann die Preise wieder sinken könnten