Die Entwickler eines Hits auf Steam haben nur „einmal geschlafen“, weil ihr Spiel erfolgreicher ist als sie dachten

Regelmäßig tauchen auf Steam neue Spiele auf, die plötzlich zu großen Hits werden und sogar die Entwickler überraschen. Eines dieser Spiele ist 2025 das Horror-Spiel R.E.P.O. Aus dem Spiel, das die Entwickler schnell herausbringen wollten, wurde ein Titel, der so erfolgreich ist, dass man jetzt auch für das erste große Update länger braucht.

Was ist R.E.P.O? R.E.P.O. kann man am ehesten mit Lethal Company vergleichen. Im Koop mit bis zu 6 Spielern müsst ihr in diversen Missionen Items bergen und sie transportieren. Dabei begebt ihr euch an verlassene und heimgesuchte Orte. Mit dabei ist auch der beliebte Proximity Chat. Ihr könnt eure Teammitglieder also nur hören, wenn sie bei euch in der Nähe sind.

Das Besondere bei R.E.P.O. ist, dass alles physikbasiert ist. Das beeinflusst nicht nur eure Erkundung und den Transport von Items, sondern auch das Verhalten der Monster, die euch begegnen können.

Obwohl die Entwickler von R.E.P.O., semiwork das Spiel schnell zu Ende entwickelt haben, weil kein Geld mehr da war, wurde es zu einem der größten Hits 2025 auf Steam. Das kam so überraschend, dass man länger für das erste große Update braucht.

Es dauert länger, weil man im Hintergrund langweiligen Kram erledigen muss

Was sagen die Entwickler zum ersten großen Update? In einem neuen YouTube-Video haben die Entwickler einige Fragen der Community beantwortet. Zu Beginn des Videos beantwortet man scherzhaft die Frage, wie oft die Entwickler schlafen. Daraufhin antwortet man: Wir haben einmal geschlafen und sind seitdem wach.

Am Ende des Videos wird gefragt, wann das erste Update für das Spiel erscheinen wird. Zuerst erklärt er, dass man wisse, dass die Community das Update möchte und man das auch sieht und hart daran arbeitet. Es wird aber wohl noch etwas dauern.

Das erste Update wird etwas länger dauern, da der große Erfolg von R.E.P.O. wie eine Überraschung über uns gekommen ist. Es gibt also eine Menge administrativer und langweiliger Dinge, die wir hinter den Kulissen erledigen müssen, und natürlich arbeiten wir am Spiel und stellen sicher, dass alles stabil und bereit für die Veröffentlichung ist. R.E.P.O.-Entwickler über das erste große Update (via YouTube)

Wie die Entwickler des Spiels in einem vorherigen YouTube-Video verraten haben, dauert es länger, weil sie noch viel lernen und dass sie das auch in der richtigen Art und Weise tun wollen. Sie erklären, dass spätere Updates wohl schneller erscheinen werden, weil sie dann mehr gelernt haben.

