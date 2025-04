Entwickler hatten 120.000 Spieler mit einem Action-RPG auf Steam, ihr neues Spiel mixt Diablo mit… Escape from Tarkov?

Nachdem es mit einem Action-RPG auf Steam bereits über 120.000 Spieler erreicht hat, arbeitet das Studio hinter Wolcen nun an einem neuen Spiel. Dieses kombiniert Hack&Slay-Gameplay wie in Diablo mit… den Extraction-Mechaniken eines Escape from Tarkov?

Von welchem Spiel ist die Rede? Das Spiel mit dem Projektnamen Pantheon ist ein ARPG mit Extraction-Elementen. Ihr dürft es euch also wie einen Mix aus Diablo und einem der zahlreichen Extraction-Spiele vorstellen, die Escape from Tarkov hervorgebracht hat.

Entwickelt wird Project Pantheon von den Wolcen-Machern. Wolcen: Lords of Mayhem ist ein Action-RPG aus dem Jahr 2020, das zum Release über 120.000 gleichzeitige Spieler auf Steam hatte – die es innerhalb weniger Monate jedoch schnell wieder verlor.

Einen Teaser zum Spiel seht ihr hier:

Was ist über das Spiel bekannt? Abgesehen vom Setting und dem neuartigen Genremix, den die Entwickler „ExtrAction RPG“ nennen, ist noch nicht viel zu Projekt Pantheon bekannt.

In der postapokalyptischen Welt von Pantheon koexistierten einst die Mythologien diverser Kulturen – darunter die der alten Ägypter, Griechen und Wikinger.

Mit dem Tod der Götter wurde die Welt ins Chaos gestürzt und der Tod übernimmt die Aufgabe, die Welt zu retten – mit eurer Hilfe

Erstes Gameplay aus dem „ExtrAction-RPG“ im Sommer

Die Geheimniskrämerei im Marketing führt bei vielen zu Frust.

So schreibt RickBomhof unter dem neuesten Teaser (via YouTube ): „Scheiß auf diese Lyric-Video-mäßigen ‘Teaser’ – zeigt uns Gameplay oder erklärt euren Plan!“

Die Entwickler antworten direkt auf diesen Kommentar und stellen klar, dass Spieler nicht mehr allzu lang auf Gameplay warten müssen:

Unser Ziel ist es, das Gameplay von Project Pantheon diesen Sommer zu enthüllen – sobald es wirklich bereit ist, gezeigt zu werden. Wolcen Studio

Die Reise beginnt in eurer Basis, einer versteckten Festung. Dort bereitet ihr euch auf eure Ausflüge in die unterschiedlichen Maps des Spiels vor. Jede dieser Karten soll einzigartige Ziele und wertvollen Loot bieten – also typisch für ein ARPG, die ja zumeist einen hohen Wert auf Loot setzen.

Wie für ein Extraction-Spiel üblich verliert ihr euren Loot allerdings, wenn ihr in einem Level den Löffel abgebt. Jeder Trip in die Welt außerhalb eurer Festung ist also mit einem großen Risiko verbunden.

Die Entwickler betonen, ihre Community stark in die Entwicklung des Spiels einbinden zu wollen. Der kommende Alpha-Test ist ein Weg, wie die Entwickler das Feedback der Community sammeln wollen. Zu diesem Alpha-Test meldet ihr euch unter pantheon.firstlook.gg an.

Extraction-Spiele sind derzeit wieder im Trend – und das zum Unmut vieler Spieler. Selbst ein Entwickler sagt, dass Escape from Tarkov (das Spiel, das den Stein ins Rollen gebracht hat) der Industrie „irreparablen Schaden“ zugefügt habe. Mehr dazu lest ihr hier: „Hat der Gaming-Industrie irreparablen Schaden zugefügt“ – Entwickler sagt, ein Shooter ist schuld, dass wir kein Bloodborne 2 bekommen