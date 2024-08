Neuer Horror-Anime ist nur etwas für hartgesottene Fans, erscheint schon in wenigen Wochen

Fans von Horror-Animes und -Mangas dürfte Junji Ito bereits ein Begriff sein. Der Mangaka ist durch seine schaurigen Horror-Geschichten bekannt geworden. Die Uzumaki-Reihe zählt zu seinen bekanntesten Werken und bekommt eine eigene Anime-Serie. Der neue Trailer verrät, wann wir uns auf den Anime freuen können.

Was ist das für ein Anime? Uzumaki hat nichts mit dem Ninja aus Konohagakure zu tun, der sein eigenes Crossover mit den Ninja Turtles erhält. Hierbei handelt es sich um eine schaurige Geschichte, die sich rund um Spiralen dreht.

In der Kleinstadt Kurouzu treten plötzlich übernatürliche Phänomene auf. Darin sind die namensgebenden Spiralen verwickelt.

Die Bewohner der Kleinstadt drehen plötzlich durch. Ein Mann wird beispielsweise besessen von Spiralen. Er muss sie in seinem Essen und Badewasser wiederfinden.

Es kommt sogar zu Todesfällen und Naturkatastrophen, die im Zusammenhang mit den Spiralen stehen .

Der neue Anime soll insgesamt vier Episoden umfassen. Ob er dabei die komplette, dreiteilige Manga-Reihe aus 1998 abbildet, ist nicht bekannt.

Doch der neue Trailer zeigt bereits, dass die Ausmaße der übernatürlichen Phänomene eine wichtige Rolle spielen werden:

Uzumaki ist ein wahres Fest für Horror-Fans

Was macht ihn so besonders? Die Bewohner der Kleinstadt verfallen in einen Wahnsinn, der sich rund um die Spiralen dreht. Im Trailer ist gut zu sehen, wie kreativ dieser Wahnsinn umgesetzt wurde:

Die Pupillen einer Figur fangen sich plötzlich an zu drehen.

Die Zunge eines Charakters wird ebenfalls zur Spirale.

Es gibt sogar Menschen, deren Körper sich um die eigene Achse dreht. Die wohl schrecklichste Stelle ist bei Minute 0:35 zu sehen, in der ein Mensch komplett aufgewickelt in einem Behälter liegt.

Alleine der Soundtrack des Trailers macht deutlich, wie gruselig der Anime werden wird. Doch auch das Visuelle versetzt uns beim Ansehen so einen Schauer, dass wir es gar nicht abwarten können, die grotesken Ideen von Junji Ito in einer animierten Serie zu sehen.

Wann erscheint er? Der Trailer verrät, ab wann wir die Serie schauen können. Demnach wird es am 28. September 2024 so weit sein. Der Anime wird dann auf Adult Swim laufen, am nächsten Tag ist er auf Max (HBO Max) erhältlich.

Noch vor Junji Ito startet in wenigen Tagen ein anderer Anime. Die Serie dreht sich um Rick and Morty und könnte einen großen Traum von Morty erfüllen: Morty sehnte sich 7 Staffeln lang nach Liebe – Im neuen Anime könnte sein Wunsch endlich erfüllt werden