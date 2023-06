Horizon Forbidden West ändert seinen ersten DLC, um einen verstorbenen Helden zu ehren

Schauspieler Lance Reddick, der unter anderem Commander Zavala in Destiny 2 und Antagonist Slyens in Horizon Forbidden West verkörpert hat, ist traurigerweise im März 2023 verstorben. Nun bekommt er die Ehre, die ihm nach seinen Auftritten in Horizon Zero Dawn und dem Nachfolger gebührt.

Was hat Guerrilla Games gemacht? Das Entwicklerteam hat nun eine Gedenkstätte für Lance Reddick errichtet. Das Denkmal ist allerdings nur in der Erweiterung Burning Shores zu finden und scheint erst mit dem aktuellen Patch ins Spiel implementiert worden zu sein.

Die Gedenkstätte besteht aus einem kleinen Lichtspiel, das Reddicks Namen in die Luft projiziert. Solltet ihr also selbst nach dem Denkmal suchen, habt ihr in der Nacht bessere Chancen, das Lichtspiel zu finden.

Die wunderbare Welt aus Horizon Forbidden West seht ihr im folgenden Gameplay-Trailer:

Wo kann ich das Denkmal finden? Die Gedenkstätte ist auf einer der Inseln im DLC zu Burning Shores zu finden. Sie befindet sich auf einer großen Insel, südöstlich von einem Vulkan, aus dem Lava läuft. Vom Lagerfeuer am Strand aus können Spieler direkt zur Insel fliegen oder schwimmen und von dort den Kamm oberhalb des Strandes ansteuern.

Dort solltet ihr das folgende Monument vorfinden, das Guerrilla Games in einem Tweet teilt:

Viele Spieler berichten, dass sie das Denkmal bei ihrem ersten Durchlauf noch nicht gefunden haben. Das könnte daran liegen, dass die Gedenkstätte erst mit Patch 1.26, der am 20. Juni 2023 veröffentlicht wurde, ins Spiel kam. Solltet ihr das Denkmal nicht finden, könnte es daran liegen, dass eure Version nicht auf dem aktuellen Stand ist.

Guerrilla Games schreibt zum Denkmal:

Zu Ehren von Lance Reddick haben wir eine Gedenkstätte eingerichtet, um an den tiefgreifenden Einfluss zu erinnern, den er auf uns alle hatte. Danke, Lance, für alles, was du in die Rolle des Sylens eingebracht hast: deine Ernsthaftigkeit, Energie, Weisheit und vieles mehr. Du warst ein unvergleichliches Talent und ein Freund. Wir vermissen dich furchtbar.

Es bleibt unklar, wie sich der Tod von Reddick auf den Charakter Sylens auswirken wird. Auch in Destiny 2, in dem Spieler zahlreiche Ideen für einen Tribut für Lance Reddick haben, muss ein Ersatz für Zavala gefunden werden.

Übrigens: Ein Fan berichtet von einem weiteren Denkmal, das einem Mitglied von Guerrilla Games gewidmet ist. Es kann auf einer friedlichen Insel entdeckt werden, zu dessen Aufenthaltsort sich der User nicht weiter äußert.

Doch Aloy kommentiert das Denkmal so, dass es wie ein Tribut für jemand ganz Besonderen aussieht. Wir können uns an der Gedenkstätte hinsetzen und das Meer und die Vögel beobachten.

Die Gründe für Lance Reddicks Beliebtheit

Neben seinen Auftritten in Destiny 2 und der Horizon-Reihe war Reddick in vielen Serien und Filmen zu sehen. Fans feiern ihn vor allem für seine Auftritte in der Krimi-Serie The Wire und Fringe – Grenzfälle des FBI. Doch der Schauspieler, der im Alter von 60 Jahren verstorben ist, kann auf viele weitere Auftritte in Filmen und Serien zurückblicken.

Lance Reddick war in der Gaming-Community zusätzlich so beliebt, weil er selbst ein leidenschaftlicher Spieler ist. Sein Wutausbruch über Weltraum-Schildkröten in Destiny 2 erheiterte viele Fans: Schauspieler beschimpft Weltraum-Schildkröten, macht Fans von Destiny 2 glücklich