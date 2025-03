Ein Shooter ist so gut, dass ich ihn mir auf Steam holen musste, obwohl ich ihn schon gratis gezockt habe

Die Hitman-Spiele gehören zu den Lieblingsspielen von MeinMMO-Autor Cedric Holmeier. Die neuesten Teile spielte er zunächst gratis – und kaufte sie sich dann doch noch auf Steam.

Als ich mir den Xbox Game Pass zulegte, um Disney Dreamlight Valley auszuprobieren, stand für mich sofort fest: „Den will ich richtig nutzen!“ Also scrollte ich durch die Bibliothek – und stieß auf eine fast vergessene Spielereihe.

Hitman war für mich immer so ein Spiel, das Spaß machte, aber dann schnell wieder in Vergessenheit geriet. Doch diesmal sollte es anders laufen.

Also heruntergeladen, gestartet – und plötzlich war ich wieder mittendrin.

Welten, die im Gedächtnis bleiben

Was zeichnet Hitman aus? Das neue Hitman (und damit meine ich Teil 1-3) hat der Assassinen-Simulation wichtige neue Elemente hinzugefügt – Dinge, von denen ich vorher nicht gedacht hätte, dass sie fehlen, die ich heute aber niemals missen will.

Die neuen Hitman-Teile, die inzwischen unter dem Titel Hitman: World of Assassination zusammengefasst wurden, erweitern das altbekannte Spielprinzip um zusätzliche Story- und Worldbuilding-Elemente.

Hitman hatte zwar schon immer eine Geschichte und Missionsbeschreibungen, doch im neuen Teil fühlt es sich wirklich so an, als würde ich in ein fernes Land reisen und mich dort ins Straßencafé setzen, um Leute zu beschatten. Statt blasser NPCs lebt das Spiel nun von einer glaubwürdigen, lebendigen Welt, die mich als Spieler immersiv eintauchen lässt.

Orte, wie die Shisha-Bars in Marokko, das Spa in Japan oder der Techno-Club in Berlin spiegeln kulturelle Schauplätze so gut wider, dass man meinen könnte, sie existieren wirklich.

Agent 47 im Spa in Japan

Unendlicher Wiederspielwert

Wie viele Inhalte gibt es? Was Hitman ausmacht, sind neben der interessanten Level vor allem die vielfältigen Wege, meine Ziele zu eliminieren. In den meisten Missionen reicht es, mein Ziel auf irgendeine Art und Weise auszuschalten. Neu für mich waren jedoch die Story-Missionen, die von den Entwicklern so gestaltet wurden, dass ich innerhalb einer Mission einem von mehreren Story-Strängen folgen kann, um eine besonders spannende oder kreative Möglichkeit zur Zielausschaltung zu erhalten.

Das funktioniert gerade beim ersten Durchlauf hervorragend und sorgt für Abwechslung. Und selbst wenn man, wie ich, irgendwann alle Missionen durchgespielt hat, warten noch zahlreiche zusätzliche Spielmodi und DLCs.

Agent 47 in der Shisha-Bar in Marokko

Der Contract-Mode hat es mir besonders angetan: Hier kann ich von anderen Spielern erstellte Missionen spielen. Dabei kann jeder NPC auf einer Karte zum Ziel werden und sogar Verkleidungen oder Mordwaffen können vorgegeben sein. So wächst der Content des Shooters stetig weiter.

Auch die Entwickler sind nicht untätig: Jedes Mal, wenn ich mich in Hitman einlogge, werde ich mit neuen Pop-ups für zeitlich begrenzte Missionen, einer Übersicht über die aktuelle Season oder neuen Herausforderungen begrüßt.

Wieso habe ich Hitman dann doch gekauft? Als ich irgendwann mal wieder die Shisha-Bar in Marokko besuchen wollte, stellte ich zu meinem Bedauern fest, dass der Shooter nicht mehr im Game Pass enthalten war. Obwohl ich das Spiel bereits ausführlich gratis gespielt hatte und alle Level bereits mehrfach durchgespielt waren, konnte ich nicht widerstehen – und kaufte es mir im nächsten Sale auf Steam.

