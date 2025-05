Die neue Klasse im MMORPG zu Herr der Ringe will sich die Hände nicht schmutzig machen, hat keinen einzigen physischen Angriff

Der Herr der Ringe Online arbeitet derzeit am PvP, aber auch eine neue Klasse möchten die Entwickler ins Spiel bringen. Jetzt haben sie sich geäußert, was die so draufhaben soll.

Welche Klasse ist geplant? Herr der Ringe Online-Lead Designer Allan „Orion“ Maki war zuletzt im Gespräch mit Content Creator Bludborn. Im zweistündigen Interview auf YouTube haben die beiden viel über die Zukunft des MMORPGs gesprochen. Neben vielen Details zu den Verbesserungen im PvP verriet Maki auch, dass das Team gerade an einer neuen Klasse arbeitet.

Die neue Klasse „Zauberin von Angmar“ soll eine Elementar-Zauberin werden, die mit der Kraft der Elemente sowohl Feinde bekämpfen als auch Verbündete unterstützen kann.

Hier könnt ihr den Trailer zur Erweiterung Morgoths Vermächtnis von Herr der Ringe Online sehen:

Es regnet Gift, Feuer und Eis

Was kann die neue Klasse? Die Elementar-Magierin wurde im Interview zwar nur kurz angeschnitten, Lead Designer Allan „Orion“ Maki ging im Forum des MMORPGs (via lotro.com) allerdings genauer auf ihre Fähigkeiten ein.

So soll die neue Klasse verschiedene Haltungen haben, zwischen denen sie wechseln kann. Das Wechseln der Haltungen ist dabei auch während des Kampfs möglich und soll verwendet werden, um sich den Situationen bestmöglich anzupassen.

Welche Haltungen gibt es? Die Standardhaltung nutzt Gift- und Säureangriffe, um Feinden Säureschaden zu verursachen. Mit den Angriffen wird außerdem die gegnerische Rüstung reduziert, was einen Debuff darstellt, der der ganzen Gruppe nützt.

Die Feuerhaltung (Balefire) setzt auf hohen Feuerschaden über Zeit als DoT sowie direkte Angriffe. Sie steigert die kritische Trefferchance und sorgt mit einer Fähigkeit beispielsweise dafür, dass die nächsten 3 Zauber garantiert kritisch treffen.

Die Kältehaltung (Gelid Wind) ist besonders für Crowd-Controll geeignet. Sie verlangsamt mit ihren Eisattacken die Feinde, lässt sie verwurzeln oder betäubt sie. Der Schaden soll dabei geringer sein als bei der Feuerhaltung, dafür soll diese Haltung jedoch mehr Überlebensfähigkeiten bieten.

Die Unterstützungshaltung (Umbral Pall) konzentriert sich auf Buffs und Debuffs. Hier lassen sich feindliche Reichweiten, Angriffe und Heilungen reduzieren. Die Ziele der eigenen Angriffe erhalten nicht nur Schaden, sondern auch Flüche, die sie schwächen. Verbündete profitieren hier von Buffs der Haltung, die ihre Defensivwerte erhöht.

Wie soll die Klasse funktionieren? Auch darauf gibt der Lead Designer bereits eine Antwort. Spieler sollen während des Kampfs zwischen den Haltungen hin und her wechseln, um die Elementarkräfte der Klasse zu kombinieren und so starke Synergien auszulösen. So sollen gleich mehrere Fähigkeiten und Debuffs aus verschiedenen Haltungen zeitgleich die Feinde betreffen.

Dass Herr der Ringe Online auch noch 18 Jahre nach der Veröffentlichung eine neue Klasse erhält, ist für die Spieler sicherlich eine positive Überraschung. Trotz des hohen Alters haben immer wieder neue Spieler Interesse am MMORPG, doch eine Sache stört sie: Viele Spieler haben Bock auf Herr der Ringe Online, doch hält sie eine Sache aus Mittelerde fern