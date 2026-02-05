Herr der Ringe Online bekommt wichtigstes Update für neue Spieler, macht das MMORPG besser spielbar

Herr der Ringe Online bekommt wichtigstes Update für neue Spieler, macht das MMORPG besser spielbar

Bei Herr der Ringe Online sorgt ein neues Update dafür, dass viele Spieler nun endlich wieder die Icons erkennen und die Texte lesen können, denn ein wichtiges Feature kommt ins MMORPG.

Herr der Ringe Online hat inzwischen fast 19 Jahre auf dem Buckel, weshalb einige Dinge nicht mehr so schön aussehen wie bei modernen MMORPGs. Während die Veteranen damit weniger Probleme haben, sorgt dieser Umstand gerade bei neuen Spielern für Ärger.

Vor allem ein Problem nervte diejenigen, die mit einem modernen Monitor ins MMORPG gestartet sind: die Benutzeroberfläche.

Hier könnt ihr den Trailer zur neuen Erweiterung sehen:

18 Jahre nach dem Release kündigt Herr der Ringe Online seine neue Erweiterung „Die Königreiche von Harad“ im Teaser-Trailer an
Moderne Monitore sorgen für Probleme

Was ist das für ein Problem? Wer Herr der Ringe Online bislang auf einem Monitor mit hoher Auflösung spielte, der hat sich mit sehr kleinen Icons und Texten zufriedengeben müssen. Diese waren nicht passend zur Auflösung skaliert und sorgten gerade auf Ultra-Wide-Monitoren für Schwierigkeiten beim Lesen. Doch das haben die Entwickler nun geändert.

Mit dem neusten Update bei Herr der Ringe Online wurde ein neues Menü hinzugefügt, welches den Spielern erlaubt, die Größe der Benutzeroberfläche nach Belieben anzupassen.

So können der Cursor und alle Elemente einheitlich eingestellt werden. Es gibt aber auch die Option, nur einzelne Elemente wie die Tooltips größer, aber auch kleiner machen zu können.

Das dürfte Veteranen und neue Spieler zugleich freuen, denn das Thema war bereits in der Vergangenheit häufig ein Grund für neue Spieler, das MMORPG doch erstmal zur Seite zu legen, wie eine Diskussion auf Reddit von vor fünf Jahren beweist.

Was hat das Update noch gebracht? Die Entwickler haben mit dem Update noch einige neue Inhalte im MMORPG freigeschaltet. So haben die Entwickler gleich drei neue PvE-Herausforderungen veröffentlicht:

  • Ekal-nêbi, der gefallene Palast (Sechs-Spieler-Instanz)​
  • Kôth Rau, die Klagefeste (Sechs-Spieler-Instanz)
  • Die Schatzhöhlen von Hurum Kâna (Drei-Spieler-Instanz)

Alle neuen Instanzen sind ab Charakterlevel 160 betretbar, außerdem braucht ihr die Erweiterung „Die Königreiche von Harad“, um die neuen Inhalte zu erleben.

Neben den neuen Inhalten bringt das Update auch einen großen Balance-Patch für das MMORPG sowie viele kleinere Veränderungen und Verbesserungen, auch an der Lokalisierung.

Das neue Update behebt eines der großen Probleme des MMORPGs und lockt damit wohl auch den ein oder anderen Spieler wieder zu Herr der Ringe Online. Was noch alles 2026 bei Herr der Ringe passieren wird und warum die Behebung der Benutzeroberfläche für die Spieler so wichtig war, erfahrt ihr hier: Spieler wollen bald zu Herr der Ringe Online zurückkehren, weil sich endlich DIE eine Sache verbessert

Quelle(n): lotro.com, mmorpg.com, mmorpg.org.pl
