Helldivers 2: Spielerzahlen verdoppeln sich auf Steam nach Patch auf 40.000 – Die Community ist happy

Der neueste Patch von Helldivers 2 wurde kürzlich veröffentlicht und sorgt für viel Gesprächsstoff in der Community. Die Spielerzahlen auf Steam sind seit dem Patch-Release auf 40.000 gestiegen.

Um welchen Patch geht es? Die Entwickler von Helldivers 2 haben am 17. September ein Video zu Patch 01.001.100 auf YouTube hochgeladen. In diesem großen Patch gab es vor allem zahlreiche Buffs, aber auch Nerfs aus früheren Patches wurden rückgängig gemacht.

Der Patch scheint bei den Spielern bisher gut anzukommen, denn die Spielerzahlen auf Steam sind am Tag des Patch-Releases von 20.000 auf 40.000 gestiegen (via SteamDB).

Community ist glücklich mit dem neuen Patch

Welche Aspekte gefallen der Community an dem Patch? In einem Thread auf Reddit diskutieren die Spieler über die Änderungen und grundsätzlich scheint die Community sehr zufrieden mit diesem Patch zu sein, wie auch die gestiegenen Spielerzahlen zeigen.

SirRosstopher hebt in einem Kommentar auf Reddit besonders hervor, wie cool er es findet, dass Wüstenplaneten nur noch tagsüber von intensiver Hitze betroffen sind. In der Nacht gibt es nun keinen Modifikator mehr oder stattdessen extreme Kälte. Mit über 2.000 Upvotes zeigt auch die Community Begeisterung für diese Änderung.

Auch der Nutzer Snoo_63003 zeigt sich in einem Kommentar auf Reddit begeistert von dem Patch. Ihm gefallen vor allem die bereits zuvor angesprochenen Buffs, insbesondere der Buff für die Railgun, die Armbrust und den Thermit, was den Schaden betrifft. So wurde etwa der Schaden der Armbrust von 150 auf 350 erhöht.

Gibt es auch Punkte, die die Community negativ bewertet? Bisher gibt es kaum Kritik am neuesten Patch von Helldivers 2. Dennoch, trotz der vielen lobenden Worte der Community, gibt es auch vereinzelt negative Rückmeldungen. Nutzer ButchyBanana teilt auf Reddit mit, dass er vor allem enttäuscht ist, dass der Purifier keinen Buff erhalten hat und aus seiner Sicht vermutlich die schwächste Waffe im Spiel sein könnte.

Andere Nutzer versuchen jedoch, den Spieler positiv zu stimmen, und erwähnen, dass zeitnah ein weiterer Balance-Patch im Rahmen des 60-Tage-Plans der Entwickler erscheinen soll.

Im Zuge ihres 60-Tage-Plans haben die Entwickler von Helldivers 2 noch vor dem großen Patch bereits eine weitere Waffe gebufft, sodass sie nun so stark ist wie zum Release des Spiels. Welche Waffe das ist und wie die Community darauf reagiert hat, erfahrt ihr hier: Eine der beliebtesten Schrotflinten in Helldivers 2 wird endlich wieder so stark wie früher