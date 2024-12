Eine Waffe in Helldivers 2 war nur gut, um eurer Team zu sprengen – Jetzt vernichtet sie ganze Schwärme in Sekunden

Eine Waffe hat in Helldivers 2 zu haufenweise Teamkills geführt und die Spieler enttäuscht. Jetzt macht sie endlich Spaß.

Um welche Waffe geht es? In Helldivers 2 kam schon im April 2024 der RL-77-Luftdetonations-Raketenwerfer ins Spiel. Dieser war eine Belohnung für den Abschluss eines Generalbefehls. Die Spieler mussten sich im Rahmen des Befehls zwischen Anti-Tank-Minen und dem Raketenwerfer entscheiden.

Der Luftdetonations-Raketenwerfer kam zu dessen Release aber nicht gut bei den Spielern an und viele waren enttäuscht, weil die Geschosse des Werfers zu haufenweise unbeabsichtigten Teamkills führten. Sie lösten sich in der Nähe von Gegnern eigenständig aus und verschossen weitere explosive Fragmente im Umkreis. Oft gingen die Geschosse dadurch früher los als geplant und radierten ganze Helldiver-Teams aus.

Die Spieler mussten deshalb stets aufpassen, wenn sie den Raketenwerfer nutzten. Auch wenn die Entwickler in mehreren Patches versuchten, das Problem zu beheben, kam er nie richtig in der Meta des Spiels an – dabei ist er tatsächlich eine gute Wahl, um Käfer-Nester zu schließen.

Mit Patch 01.002.001 vom 13. Dezember erhielt der Raketenwerfer jedoch einen neuen Feuermodus. Diesen konnten die Spieler in den vergangenen Tagen ausgiebig testen und kamen zu dem Fazit: Das Ding macht jetzt endlich Spaß!

Neuer Feuermodus lässt euch Geschosse besser timen

Was wurde an dem Raketenwerfer verändert? Der Luftdetonations-Raketenwerfer hat einen zusätzlichen Feuermodus erhalten. Ihr könnt jetzt wählen, ob ihr mit den alten Flakgeschossen feuert oder ob ihr neue Streugeschosse verwendet.

Die Streugeschosse werden durch einen Zeitzünder ausgelöst, während die Flakgeschosse durch Annäherung an einen Gegner zünden.

Was ändert sich dadurch am Gameplay? Wenn ihr die Streubomben verwendet, müsst ihr beim Abfeuern eines Geschosses nicht mehr darauf achten, ob ein Gegner möglicherweise sehr nah an euch dran steht und den Auslöser aktivieren könnte – und da in Helldivers 2 nahezu immer ein Gegner in eurer Nähe ist, vereinfacht das die Verwendung des Werfers enorm.

Ihr könnt jetzt also zu jeder Zeit einen Schwarm in der Ferne anvisieren, abfeuern und dabei zusehen, wie die flächendeckende Explosion des Raketenwerfers einen Schwarm mit nur einem Geschoss eliminiert.

Wie das in der Praxis aussieht, zeigt der Reddit-User MegaHunts in einem kurzen Video:

Bedenkt jedoch, dass der Luftdetonations-Raketenwerfer gegen größere, gepanzerte Gegner wie einen Säuretitanen nicht so stark ist.

Was sagen die Spieler zu der Änderung? Der Reddit-Nutzer Mega Hunts hat mit der Änderung auf jeden Fall Freude an dem Raketenwerfer und schwärmt: „Der neue Streubomben-Modus des Airbursts macht einfach zu viel Spaß.“

Auch andere zeigen sich von der Änderung begeistert. Killercobra009 findet: „Ich dachte ursprünglich, dass die Luftdetonation so funktionieren würde, aber ich liebe es, dass sie das hinzugefügt haben.“

Der RL-77-Luftdetonations-Raketenwerfer hat jetzt also einen wichtigen Buff erhalten, der ihn für viele Spieler sinnvoller und einfacher zu nutzen macht. Vielleicht schafft er es zukünftig ja sogar, in unserer Tier List der besten Waffen in der Platzierung zu steigen: Helldivers 2: Tier List zu den besten Waffen und Granaten für jeden Einsatz