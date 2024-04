Helldivers 2: Truppler töten – So findet ihr die Roboter

In Helldivers 2 gibt es erneut einen täglichen Befehl, den ihr für Medaillen abschließen könnt. Einer davon lautet Truppler zu eliminieren. Wir ihr diese Roboter findet, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Truppler, Räuber oder Marodeure. Drei Begriffe, doch alle beschreiben dasselbe Ziel – die Fußsoldaten der Automatons. Die Truppler sind kleinere Einheiten der Roboter, die entweder mit normalen Laser-Waffen, glühenden Klingen oder Raketenwerfern ausgestattet sind.

Helldivers 2 bietet täglich neue Befehle, in denen ihr Medaillen verdienen könnt. Ein Auftrag kann beispielsweise sein, Truppler auszuschalten. Wir zeigen euch Tipps, wie das am effektivsten geht.

Truppler in Helldivers 2 effektiv töten

So findet ihr die Truppler: Die Truppler lassen sich in Helldivers 2 nur in den roten Sektoren der galaktischen Karte finden. Ihr trefft sie am ehesten in ihren Basen an. Sie bewachen dort entweder ihre Fabriken oder bemannen Geschütze.

Zudem werden sie auch von Landungsschiffen abgesetzt und können ebenso als Patrouillen angetroffen werden. Eine erhöhte Schwierigkeit ist nicht notwendig, um diese Gegner spawnen zu lassen, da sie nicht als „Gepanzerte Einheiten“ gelten.

So tötet ihr die Truppler: Die Truppler sind leicht auszuschalten. Sie besitzen gar keine Rüstung und können mit gezielten Treffern auf dem Kopf ins technische Jenseits befördert werden. Beachtet, dass einige der Truppler agil unterwegs sind oder euch aus weiten Entfernungen zusetzen können.

Die Nahkämpfer sind flink und versuchen euch aufzuschlitzen. Achtet deshalb auf eure Umgebung und nutzt Schrotflinten, um sie im Nahkampf in Stücke zu reißen.

Die Raketenwerfer-Truppler sind zudem tödliche Sniper-Schützen. Wenn ihr nicht aufpasst und kein Schild ausgerüstet habt, könnt ihr sogar mit einem Schuss von ihnen getötet werden. Schaltet deshalb die Raketenkrieger zuerst aus, bevor ihr euch auf die anderen Einheiten fokussiert.

So sehen die Truppler aus

Bei den Waffen könnt ihr mit der Breaker, der Liberator oder der Sickle nichts falsch machen. Alle aufgelisteten Knarren erledigen ihren Job mit Bravour und schreddern so eure Roboterfeinde in Sekunden.

Solltet ihr Nachladen müssen, könnt ihr auch Granaten wie die G-16-Einschlag verwenden. Dieses Modell braucht keine Zünderzeit und lässt eure Gegner gleich beim Einschlag explodieren.

Wie finde ich die Truppler am einfachsten? Um die Truppler am effektivsten zu finden, solltet ihr Missionen auf geringeren Schwierigkeitsstufen angehen. Dabei reicht es vollkommen aus, wenn ihr Stufe „Trivial“ oder „Leicht“ auswählt. So bekommt ihr keine „Schwer gepanzerten Feinde“ entgegengeworfen und könnt euch voll auf die Truppler konzentrieren, ohne in Stücke gerissen zu werden.

Ihr sucht weitere Guides für Helldivers 2? Dann haben wir für euch die passende Übersicht parat: Helldivers 2: Alle Guides, Einsteiger-Tipps und Listen in der Übersicht