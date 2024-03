Ein Spieler in Helldivers 2 hat sich entschlossen, die Menschheit zu verraten und weiß genau, wie das klappt

In Helldivers 2 tauchen die Spieler in die Rolle der Menschen, die sich gegen die Roboter und Käfer in der Galaxie bewähren müssen. Ein Spieler möchte seine Rasse nun jedoch verraten und hat dafür einen Plan geschmiedet, wie er das am besten erreicht.

Was ist das für ein Spieler? Im Reddit-Forum von Helldivers 2 ging vor kurzem ein Beitrag viral, in dem es darum geht, nicht immer auf alle Gegner zu schießen und lange ohne Ziel zu versuchen, die Horde zu bekämpfen.

Unter dem Beitrag erzählte aber auch ein Nutzer von seinem Freund, der augenscheinlich die Seiten gewechselt habe. Er habe geplant, getestet und konzipiert, wie er seine Mitspieler am besten in die Falle locken kann, um sie von den Gegnern erledigen zu lassen.

Der Spieler lockt unschuldige Helldivers in die Falle

Wie sieht der Plan des Spielers aus? Der Anti-Helldiver, lockt per SOS-Barke, unschuldige Helldivers zu seiner Mission. Einmal angekommen beginnt der Spieler mit der Laser-Pistole alle Gegner, die er nur finden kann anzugreifen. Die Laser-Pistole hat dabei, wie sein Freund berichtet, fast unendliche Reichweite und macht dabei kaum Schaden.

Feindliche Patrouillen werden so auf die Position der Gruppe aufmerksam und greifen die Unschuldigen Helldivers an. Der Spieler führt diese Strategie immer weiter fort und holt immer mehr Gegner, um die Helldivers, die ihm nur zu Hilfe kommen wollten, in den Tod zu führen.

Sein Freund schreibt dazu auf Reddit: „Das absolute Chaos, das er mir und den beiden unglücklichen Fremden bringt, die seinem SOS-Ruf folgen, ist atemberaubend.“

Was sagt die Community zu dem Anti-Helldiver? Der Reddit-Nutzer SethFeld findet es lustig und schreibt auf Reddit: „Alter, das ist so sadistisch!“

makesterriblejokes bleibt im Rollenspiel und antwortet auf Reddit: „Das passiert, wenn ein Helldiver vom Krieg wahnsinnig wird. Gut, dass die Genfer Konvention nicht für Bots und Bugs gilt!“

poor_choice_doer hätte gerne die Kontaktdaten des Anti-Helldivers: „Du musst mich mit diesem Typen in Kontakt bringen, damit ich mein minmaxiertes versehentliches Teamkill-Build ausführen kann.“

FisterRobotOh listet darunter seinen Teamkill-Build auf: „Mörser, Tesla-Turm, Antipersonenminen und Granatwerfer?“

Während der Anti-Helldiver unschuldige Menschen in Gefahr bringt, tobt in der Galaxie der Kampf um die Planeten. Der aktuelle Generalbefehl ist dabei besonders schwer: In Helldivers 2 sind die Spieler so gut, dass Gamemaster Joel sie nun vor eine fast unlösbare Aufgabe stellt