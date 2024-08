Die Spieler von Helldivers 2 warten seit Monaten auf neue Alien-Gegner – Ein Leak zeigt jetzt, wie sie aussehen

Capcom hat in einem Trailer zum Langschwert erstmals gezeigt, wie die Waffe in Monster Hunter Wilds funktionieren wird.

Im Gegensatz zu Leaks ist der jüngste Nerf am Flammenwerfer definitiv ein Fakt, den Helldivers-Spieler hinnehmen müssen. Die Community weiß aber immerhin, wer für diesen Nerf verantwortlich ist: Die Community von Helldivers 2 hat herausgefunden, wer an den Nerfs ihrer liebsten Waffen Schuld ist: ein Käfer

Gemäß des Leakers handelt es sich bei dem gezeigten Illuminierten um einen „Tripod“. Die gab es auch schon in Helldivers 1. Tripods sind dreibeinige Maschinen, die in Helldivers 1 mittels Elektrizität auf kurze Distanz angriffen und über eine mittlere Panzerung verfügten. Zudem agierten sie in 3er bis 5er-Gruppen.

Was ist das für ein Leak? Auf Reddit hat ein User ein Screenshot geteilt, das einen Illuminierten zeigt. Bei dem Leaker handelt es sich um einen sogenannten Dataminer. Er greift also auf die bereits im Spiel vorhandenen Daten zu und teilt die dadurch gewonnenen Informationen.

In Helldivers 2 kämpft ihr bis jetzt nur gegen Roboter und Käfer, dabei sind die neuen Gegner bereits im Spiel. Ein Leak zeigt jetzt, was euch erwartet .

