Tapferer Soldat von Über-Erde erhält zum Geburtstag ein Geschenk aus Helldivers 2, 11.000 andere Fans feiern mit ihm

Ein würdiger Krieger von Über-Erde wurde anlässlich seines Geburtstages mit einem Geschenk überrascht, das so besonders ist, dass mehr als 11.000 andere Spieler von Helldivers 2 mit ihm feiern.

Um welches Geschenk geht es? Der Reddit-Nutzer greek_bullet teilte sein Geburtstagsgeschenk mit den anderen Soldaten von Über-Erde. Zu seinem Geburtstag erhielt der tapfere Soldat eine große Überraschung. Seine Freunde schenkten ihm weder einen Gutschein, noch ein neues Spiel zum Geburtstag, stattdessen erhielt der Fan eine persönliche Nachricht von John Helldiver.

Der Synchronsprecher von John Helldiver, Craig Lee Thomas, meldete sich in der Video-Nachricht mit einer wichtigen demokratischen Ankündigung bei dem Fan. Er gratulierte darin zum Geburtstag im Namen des Helldivers Squads des Fans. Außerdem gaben die Freude dem Synchronsprecher die Catch-Phrase des Fans mit, die er wohl immer beim Zocken sagt. Auch diese durfte der Fan sich mit der offiziellen Stimme der Demokratie anhören.

Der Fan war von der Aktion so begeistert, dass er sie auf Reddit teilen musste und löste damit viele Kommentare aus.

Hier könnt ihr den Auftritt von John Helldiver sehen:

Ein Geburtstagsgeschenk begeistert Tausende

Wie kommt das Geschenk an? Der Squad von Helldiver greek_bullet hat mit dem Geschenk wohl nicht nur das Herz des Geburtstagskinds erreicht, sondern auch viele andere Helldiver glücklich gemacht. Innerhalb von 3 Tagen erreichte der Beitrag über 11.000 Upvotes auf Reddit.

Neben vielen Memes und Bildern gibt es auch einige besondere Kommentare:

KazotskyKriegs sagt auf Reddit: „Ave Super Erde! Deine Freunde sind wahre Helden der Demokratie.“

Bright_Audience3959 schreibt auf Reddit: „Deshalb ist er der Größte.“

Mysterious_Cat wünscht auf Reddit: „Ich hoffe, du hattest einen glorreichen und demokratischen Geburtstag, Helldiver!“

Skyrimaster412 lobt die Freunde auf Reddit: „Der patriotischste Trupp wurde benannt: Dimitri Helldiver, Austin Helldiver, Lizzy Helldiver, Adam Helldiver und John Helldiver. Alles Gute zum Geburtstag, Dimitri. Möge die Demokratie noch viele Jahre durch deine Adern fließen.“

not-beaten freut sich auf Reddit: „Ich freue mich immer so, diesen Mann zu sehen. Ich bin froh, dass es ihm gut geht.“

Könnt ihr in diesem Video John Helldiver entdecken?

Wer ist John Helldiver? John Helldiver war ursprünglich ein Meme. Der Charakter, der auch immer wieder in Trailern zu sehen ist und die Spieler zum Start des Koop-Shooters abholt, wurde von den Fans John Helldiver getauft.

Immer wenn eine Heldentat von einem zufälligen Spieler oder im Universum geschah, erzählten die Spieler später, dass das John Helldiver war. Aus dem Meme wurde Wirklichkeit und die Entwickler sorgten im Oktober 2024 mit ihren Patch Notes dafür, dass John Helldiver offiziell Teil des Spiels wurde. Dort steht auf Steam:

Als Reaktion auf das neu installierte Geschütz der Roboter-Hulk-Brocken entsandte das Oberkommando von Über-Erde eine Kommando-Einheit, um ihre Produktionsanlagen zu sabotieren. Nachdem er seine Mission abgeschlossen hatte, verschwand die erfahrene Einheit umgehend in den Schatten. Noch heute wird sie von den Robotern verfolgt. Für die Helldivers ist sie eine Legende. Wenn ihr auf ein Problem stoßt, wenn euch sonst niemand helfen kann, und wenn ihr sie finden könnt, dann hilft euch vielleicht … John Helldiver.

Hinter dem Helden der Demokratie steckt der Synchronsprecher Craig Lee Thomas, der laut IMDb.com auch in „Sorry for Your Loss“, „Jane the Virgin“ und „How I Met Your Mother“ eine Schauspiel-Rolle hatte.

Die Community von Helldivers 2 hat eine bedeutungsvolle Rolle im Shooter. Nur gemeinsam können sie sich gegen die gefährlichen Aliens im Spiel durchsetzen. Mit ihrem Heldenmut haben es die tapferen Krieger sogar bis ins Fernsehen geschafft: Die mutigen Helden von Über-Erde verteidigen Shanghai in Helldivers 2 und sogar das Fernsehen berichtet über ihren Erfolg