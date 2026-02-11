Neues Update von Helldivers 2 lässt Spieler gnadenlos scheitern, die feiern ihren Misserfolg

Das neue Update „Machinery of Oppression“ von Helldivers 2 sorgt gerade wieder für einen Ansturm an Spielern, doch einfach ist die neue Operation nicht.

Was ist das für ein Update? Das neue Update Machinery of Oppression hat mit den Cyborgs einige neue Gegner zu Helldivers 2 gebracht. Die neue Mission der tapferen Soldaten von Übererde lautet dabei, die Heimatwelt der Automatons zu erobern. Doch auf Cyberstan, wie die Heimatwelt heißt, warten die Cyborgs und Roboter nicht gerade auf ihre Rettung.

Hier könnt ihr den Trailer zum neuen Update sehen:

Große Herausforderung auf Cyberstan

Wie läuft der Kampf auf Cyberstan? Gerade viele der Spieler, die sich extra für die neue, epische Schlacht wieder in Helldivers 2 einloggten, wurden von den neuen Gegnern schon sehnlichst erwartet. Die über 170.000 Spieler auf Steam, die sich laut SteamDB am Dienstagabend in den Kampf warfen, scheiterten wohl direkt.

Trotz der vielen Spieler, die sich auf die Feinde in Cyberstan stürzen, steht die Kampagne dort noch ganz am Anfang. So konnte innerhalb des ersten Tages kein großer Durchbruch erzielt werden, was wohl vor allem auf den großen Widerstand der Gegner zurückzuführen ist.

So ist das Reddit-Forum von Helldivers 2 voll von Memes und Beiträgen, die sich gleichermaßen über die unfair starken Feinde und die noobigen Wiedereinsteiger aufregen. Einem Veteranen reicht das in seinem Beitrag auf Reddit. Er schimpft: „Es ist das verdammte Hauptquartier des Feindes. Zieh deine verdammte Hose hoch!“

Der halb ernste Wutausbruch des würdigen Kriegers von Übererde lockt aber viele besonnene Kommentare an, die diskutieren, ob das neue Event nun wirklich zu schwierig ist oder ob der Schein trügt.

Sind die Feinde wirklich so stark? Ja, die neuen Gegner auf Cyberstan sind wirklich stark, aber nicht unmöglich zu schlagen. So erklären die Veteranen, dass man auf der Heimatwelt der Automatons nun endlich eine richtige Herausforderung hat: „Ehrlich gesagt gefällt mir das sehr gut. Ich wollte schon immer einmal den wahren Geschmack der Automaten erleben. Es ist so aufregend und berauschend!“ schreibt Reddit-Nutzer ChronoMonarch.

Doch die neue Vox-Engine, ein schwer bewaffneter Panzer mit mehreren Kanonen, der sich langsam und unaufhaltsam durch die Level bewegt, sorgt für Ärger. So schreibt Reddit-Nutzer usernames_are_pain: „Mein EINZIGER Kritikpunkt daran ist, dass man verliert, wenn man irgendwo einen doppelten oder dreifachen Vox-Engine-Bot-Drop bekommt, wo man eigentlich sein muss. Am besten extrahieren. Ansonsten ist es großartig […].“

Helldivers 2 bietet viele verschiedene Schwierigkeitsgrade an, aus denen man wählen kann. Sollte es euch auf Cyberstan zu schwierig sein, ist es keine Schande, auf einem niedrigeren Modus Spaß zu haben. Bislang haben die Fans von Helldivers 2 noch keine Überraschung gesehen, doch die könnte noch auf sie lauern, wenn sie auf Cyberstan weiter vordringen: Fans sind sich sicher: Die Entwickler von Helldivers 2 verheimlichen doch wieder etwas beim großen Update