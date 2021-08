Hell let Loose war rund ein Jahr im Early Access erhältlich und ist im Juli 2021 offiziell auf Steam erschienen. Jetzt haben die Entwickler die Beta für die PlayStation 5 angekündigt. Auch die Xbox Series X|S bekommt den Shooter noch, aber erst später.

Was ist das für ein Shooter? Hell let Loose ist ein Multiplayer-Shooter im Zweiten Weltkrieg vom internationalen Indie-Entwickler Black Matter. Das Alleinstellungsmerkmal des Shooters sind sein hyperrealistischer Ansatz und die riesigen Schlachten.

In Teams aus jeweils 50 Spielern tretet ihr gegeneinander an und habt lediglich solche Waffen und Fahrzeuge zur Auswahl, die es auch historisch im Krieg gab.

Wie kommt er an? Mit über 40.000 positiven Reviews (via Steam) drücken die Fans ihre Liebe für das realistische Setting, die Physik und die Interaktionen zwischen Spielern in Hell Let Loose aus. Durch den Schwall an Lob dringt aber hervor, dass der Shooter sehr anspruchsvoll ist und eine Lernkurve hat, die so steil wie der Anflug einer Stuka ist.

Wer diese Hürde überwinden kann, eine hohe Frustrationsschwelle mit aufs Schlachtfeld bringt und ein Teamspieler ist, für den sei Hell Let Loose der perfekte Multiplayer-Shooter.

Hell let Loose – PS5-Beta startet bald, Xbox kommt später

Wann kommt der Shooter auf PlayStation 5? Via Twitter verkündete Entwickler Black Matter, dass eine PlayStation 5 Beta kommt. Wann diese Testphase erscheint, verrät das Team allerdings noch nicht. Einziger Hinweis: “In der nahen Zukunft”.

Eine nahe Zukunft ist dabei noch immer relativ weit weg. So bestätigt der Entwickler, dass die Anmeldeinformationen erst in den nächsten Wochen geteilt werden — dann wieder über Twitter.

Was ist mit Xbox? Die erste Konsolen-Beta von Hell Let Loose ist den PlayStation-Spielern vorbehalten. Aber keine Sorge, Xbox-Fans müssen nicht auf eine Beta-Testphase verzichten. Die hier ansässige Fanbase muss dafür etwas länger warten. Das Team von Black Matter möchte sich nämlich auf eine Testphase beschränken und die eigenen Kapazitäten für die Betreuung der Beta nicht auf 2 Plattformen aufteilen.

Bekommt das Spiel Crossplay? Ja, es wird Crossplay in Hell Let Loose geben, jedoch nur zwischen Xbox Series X|S und PlayStation 5. Die Spielerbasis auf dem PC wird vom Crossplay wie so oft ausgeschlossen und bleibt unter sich. Woran das liegt, verraten die Entwickler nicht. Ein Grund könnte der unfaire Vorteil sein, den PC-Spieler dank Maus und Tastatur gegenüber Konsolenspielern haben.

Hell Let Loose ist aber nicht der einzige neue Shooter im 2. Weltkrieg. Call of Duty: Vanguard wurde gestern, am 19. August 2021, enthüllt und sieht bombastisch aus: Call of Duty Vanguard enthüllt – Alle Infos vom Reveal-Event mit Trailer und Video