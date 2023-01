Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Während Hearthstone Spieler in Europa bedeneklos über mögliche neue Inhalte und Abo-Dienste sprechen können, haben Millionen Spieler in China aktuell ganz andere Sorgen – sie verlieren den Zugang zu ihrem Account.

Ich habe 150 Kartenpacks in Hearthstone geöffnet – So viele Legendäre steckten drin

Was ist das für ein mögliches Abo? Auf den Screenshots der Umfrage sind vier verschiedene Abo-Optionen zu sehen. Eine davon bietet die Möglichkeit, die zu dem spezifischen Zeitpunkt am besten performenden Decks für 3 Klassen zu erhalten. Die Klassen kann der Spieler dabei selbst wählen. Das Abo ist in der Umfrage mit einem Preis von 10 $ pro Monat aufgelistet.

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Eine angebliche Umfrage von Blizzard zu Hearthstone deutet an, dass es in Zukunft möglich sein könnte, Karten durch ein Abo zu erhalten.

Insert

You are going to send email to