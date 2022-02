Hearthstone: Neues Add-on macht aus Onyxia einen Disney-Bösewicht

Wann erscheint das Mini-Set? Das Mini-Set „Onyxias Hort“ erscheint bereits am 15. Februar, also in weniger als einer Woche. Wie üblich wird das vermutlich in den frühen Abendstunden zwischen 18:00 und 20:00 Uhr der Fall sein. Dann solltet ihr euer Spiel neu starten, damit das Set verfügbar ist.

Natürlich darf auch ein neuer Trailer nicht fehlen, in dem die Erweiterung thematisch besungen wird. In bester „Disney-Bösewicht-Manier“ tanzt Lady Katrana Prestor – die menschliche Gestalt von Onyxia – durch ihren Hort und erzählt von ihren finsteren Plänen:

Was wurde vorgestellt? Das neue Mini-Set Onyxias Hort besteht aus 35 unterschiedlichen Karten – einschließlich der Kopien sind das 66 Karten. Die meisten davon werden einen thematischen Bezug zu Drachen und den altbekannten Fähigkeiten rund um Onyxia haben, die Spieler schon seit fast 20 Jahren aus World of Warcraft kennen.

