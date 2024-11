Blizzard musste eine Karte in Hearthstone so hart nerfen, dass sie quasi gelöscht ist

Ja, unser Fehler … Mit jeder Erweiterung wollen wir ein paar „träumerische“ Karten herausbringen, die Spieler:innen zum Nachdenken bringen, was sie alles aus dem Spiel machen können. Diese Karten sollten nicht zu den mächtigsten zählen – der Spaß an ihnen ist das „was wäre, wenn?“. Quasar ist zum Großteil in diese Kategorie gefallen – sie hat die Träumer definitiv zum Basteln gebracht und sich nicht als zu mächtig herausgestellt –, aber wenn diese Karte zu gut funktioniert und Spiele zu schnell beendet, wird aus dem Traum schnell ein Alptraum, wenn man gegen sie spielen muss.

Was für ein Karte ist das Problem? Eine der großen Ärgernis-Karten war „Quasar“ vom Schurken. Für 6 Mana hat man die eigene Hand vollständig in das Deck gemischt und danach die Kosten aller Karten im Deck um 3 Mana reduziert.

