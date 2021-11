Hearthstone zieht in den Krieg: Das legendäre „Alteractal“ kommt

Wann erscheint Gespalten im Alteractal? Das offizielle Release-Datum für die Erweiterung „Gespalten im Alteractal“ ist der 7. Dezember 2021. In aller Regel findet die Veröffentlichung dann in den frühen Abendstunden statt, zumeist zwischen 19:00 Uhr und 20:00 Uhr.

Söldner werden zu Heldenkarten: Knapp ein Jahr nach der Einführung der „Söldner“-Charaktere, werden die nun zu richtigen Heldenkarten – mit einigen verheerenden Effekten. Als wären die Quests aus der letzten Erweiterung noch nicht mächtig genug, wirbeln die Söldnerhelden das Spiel noch mehr auf. So kann einer von ihnen etwa das Maximum an Mana auf satte 20 Kristalle anheben. Das eröffnet neuen Spielraum für vollkommen verheerende Kombos.

Was steckt in „Gespalten im Alteractal“? Insgesamt warten, wie inzwischen bei Hearthstone üblich, 135 neue Karten auf die Spieler, die nach Release aus den neuen Kartenpackungen gezogen werden können.

Obwohl der Söldner-Modus und das Mini-Set „Die Todesminen“ noch ganz frisch in Hearhstone sind, haut Blizzard bereits den nächsten Content raus. Die kommende Erweiterung wurde angekündigt und wird den Namen „Gespalten im Alteractal“ tragen. Auch wenn der Name zwar zweideutig klingt, geht es in der Erweiterung vor allem um die Spaltung in Horde und Allianz und deren Konflikt.

