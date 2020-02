Hearthstone: „Galakronds Erwachen“ macht für mich einfach alles falsch

Die neuste Hearthstone-Erweiterung vergisst alles, was die Solo-Kampagnen gut gemacht hat. Das findet zumindest Cortyn und erklärt, warum die Kampagne einfach nicht begeistert.

Die PvP-Komponenente von Hearthstone, die eigentlich das Herzstück von Blizzards Kartenspiel ausmacht, hat mir in den letzten Jahren immer weniger Freude bereitet. Umso mehr Spaß hatte ich dafür an den Solo-Abenteuern, die mit lustigen Geschichten, interessanten Charakteren und coolen Decks gelockt haben. Desto enttäuschter bin ich von der aktuellen Erweiterung „Galakronds Erwachen“, die mit 35 neuen Karten lockt.

Die letzten Story-Erweiterungen hatten immer einen „Dungeon“-Run. Hier spielte man einen der wichtigen Charaktere oder Handlanger und begleitete sie über mehrere Bosskämpfe hinweg. Man konnte unterschiedliche Start-Decks, Heldenfähigkeiten und sogar spezielle Schatz-Karten freischalten, auf die man nach und nach Zugriff hatte. Hinzu kam, dass man nach jedem Kampf ein Set aus 3 Karten wählen musste, wobei 3×3 Karten angeboten wurden. So konnte man das eigene Deck ergänzen und weiter ausformen.

Und wenn ich ganz ehrlich bin, war das für mich die perfekte Mischung aus spielerischem Anspruch, Entscheidungsfindung und Bindung an die Charaktere und Decks, die mir gefallen hat.

Wenn ich ein Hearthstone-Abenteuer spiele, dann habe ich ganz bestimmte Erwartungen daran:

Ich will mich, obwohl es ein Kartenspiel ist, mit den Charakteren ein wenig identifizieren können.

Ich will lustige Kommentare von ihnen hören und sie über mehrere Matches kennenlernen.

Ich will nach und nach ein Deck aufbauen, das immer stärker wird und bei dem ich selbst kleine Entscheidungen treffen muss.

Ich will einen Fortschritt spüren und mag den Nervenkitzel, bei einem Scheitern mein aktuelles Deck zu verlieren.

Gekrönt wurde das dann in der Vergangenheit zumeist mit einem Bosskampf, in dem alle großen Helden noch einmal zusammenkommen, um den Oberschurken zu schlagen. So konnten sich im Endkampf der gespielte Held und dessen Fähigkeiten ändern.

Doch „Galakronds Erwachen“ hat all das nicht.

Jeder Punkt stellt ein Match dar – fast immer mit einem neuen Charakter.

Keine Auswahl oder viel zu viel davon

Im normalen Modus besteht jeder Kampf aus einem vorgefertigten Deck. Es gibt keine Abwechslung und die ist auch gar nicht notwendig – denn jedes Deck spielt man exakt ein einziges Mal. Das sorgt dafür, dass man viele coole, von den Entwicklern gewollte Kombos gar nicht sieht. Hinzu kommt, dass der normale Modus dieses Mal so einfach ist, dass strategisches Vorgehen in den meisten Fällen gar nicht notwendig ist. Auch die gespielten Charaktere begleitet man für genau einen Kampf und schlüpft dann bereits in die nächste Rolle.

Sicher ist mir bewusst, dass das zur Geschichte gehört. Es soll den finalen Kampf zwischen der Forscherliga und Ü.B.E.L. darstellen, bei dem möglichst viele Charaktere noch einmal auftauchen. Für mich fühlt sich das aber wie so ein Marvel-Film an, in dem drölf Superhelden auftauchen und jeder darf genau drei Sätze sagen, danach ist der Film rum. Mir macht das keinen Spaß.

Die Charaktere sind alle cool – haben aber keine Zeit, um aufzublühen.

Im heroischen Modus ist es dann das andere Extrem. Dort hat man keine vorgefertigten Decks sondern muss sich für jeden Kampf ein eigenes Deck basteln. Das wiederum ist mir in den meisten Fällen zu viel Arbeit und auch noch an meine Sammlung gekoppelt. Ich habe keine Lust, mir Karten craften zu müssen, um damit eine PvE-Herausforderung zu bewältigen. Ich habe keine Lust, mir für jeden der knapp zwei Dutzend Kämpfe ein eigenes Deck zu überlegen.

Fazit: Bitte mehr vom „alten“ Dungeon-Design

In „Galakronds Erwachen“ habe ich nur die Wahl zwischen „gar keinen Aufwand betreiben“ und einfach über die Feinde zu rollen oder „irrsinnig viel Aufwand betreiben“ und an jedem Deck Stundenlang zu feilen. Das bereitet mir keine Freude.

Klar, am Ende des Tages war diese Art von Abenteuer ein Experiment der Entwickler, die auf verschiedene Bedürfnisse der Community eingehen wollten. Doch für mich persönlich stimmt der Mix hier einfach nicht. Galakronds Erwachen ist aus meiner Sicht die schwächste Story-Erweiterung der letzten Jahre, weil es all das Gute verwirft, was die Solo-Abenteuer in den letzten Jahren ausgemacht hat.

Ich hoffe, dass Hearthstone künftig wieder mehr vom Dungeon- oder Arenamodus übernimmt. Das hat mir deutlich mehr Spaß bereitet.

Oder wie seht ihr das? Mögt ihr das aktuelle System der Abenteuer? Oder fandet ihr die vorangegangenen Abenteuer besser?