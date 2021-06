Hearthstone: Hier sind alle 35 neuen Karten, die heute erscheinen

Die Höhlen des Wehklagens in Hearthstone gehen heute live. Wir zeigen euch alle 35 neuen Karten, die euch ab heute das Leben schwer machen.

Damit in Hearthstone zwischen zwei großen Veröffentlichungen bloß keine Langeweile aufkommt, sind die Entwickler vor einer Weile dazu übergegangen, kleine „Mini-Sets“ zu veröffentlichen. Genau das passiert heute auch mit den Höhlen des Wehklagens, einer neuen Erweiterung mit 35 frischen Karten.

Schon im Vorfeld hat Blizzard sämtliche Karten dazu veröffentlicht, sodass ihr bereits mit der Planung anfangen könnt. Überlegt euch am besten schon, welche der Karten ihr künftig in euer Lieblingsdeck aufnehmt – und vor welchen Karten ihr euch besser in Acht nehmt.

Alle neuen Klassenkarten aus Höhlen des Wehklagens

Alle neutralen Diener aus Höhlen des Wehklagens











Zusätzlich dazu gibt es noch eine Reihe von “Abenteurer”-Karten. Diese können nicht gesammelt werden, sondern werden im Verlauf des Spiels durch andere Karten erzeugt. Insgesamt gibt es sie in 8 Ausführungen:

















Was kosten die Karten? Die 35 neuen Karten (mit Duplikaten also 66 Karten) können für 2.000 Goldstücke gekauft werden. Wer das Problem lieber mit Echgeld bekämpfen will, kann stattdessen auch 14,99 € bezahlen und das Mini-Set damit vollständig freischalten.

Ab wann gibt es die Karten? Schon ab heute. Die „Höhlen des Wehklagens“ werden heute, am 03.06.2021, veröffentlicht. Im Regelfall geschieht das in den frühen Abendstunden zwischen 19:00 Uhr und 21:00 Uhr weltweit gleichzeitig. Wenn ihr während der Aktivierung im Spiel seid, werdet ihr zu einem Neustart aufgefordert.

Was sagen die Spieler? Im Subreddit von Hearthstone und im offiziellen Forum wird das neue Set diskutiert. Die Meinungen sind gemischt, doch es herrscht in vielen Fällen große Sorge über die neuen Karten. Die Angst besteht, dass die neuen Paladin-Karten die Dominanz des Paladins noch weiter ausbauen werden, während andere Klassen eher ein bisschen zu kurz kommen. Allerdings merken auch einige Spieler an, dass die anderen Klassen durch die Ergänzung einiger Neuerungen nun zumindest ein paar Konter-Möglichkeiten haben.

Wie sich die neuen Karten auswirken, werden wir wohl in den nächsten Tagen erleben. Werdet ihr euch das Mini-Set holen? Oder findet ihr die Karten zu uninteressant und lasst es damit ausfallen?