Hayao Miyazaki hasst es, wenn Ghibli mit Disney verglichen wird

Der Grund dafür sei, dass Werke wie Pinocchio oder Schneewittchen nicht die Emotionen von Menschen einfangen könnten. In Hinblick auf die Darstellung der menschlichen Herzen seien die Filme recht simpel und nicht so unterhaltend. Die Werke, die Miyazaki inspirierten, hätten die Gedanken und Herzen der Menschen besser dargestellt.

Doch obwohl Miyazaki positive Worte für die Nine Old Men übrig hat, haben sie ihn für seine eigenen Werke nicht inspiriert. Dem Schöpfer von Chihiro zufolge wurden Animatoren, die etwa 10 Jahre älter als er sind, von Disney beeinflusst. Seine eigenen Inspirationsquellen seien:

Miyazaki sieht sich selbst also eher als Animator und Regisseur, Disney als Unternehmen und Produzenten. Mit den „Nine Old Men“ meint Miyazaki eine Gruppe von Animatoren, die zwischen 1920 und 1980 im Animationsstudio gearbeitet haben und von Walt Disney selbst so genannt wurden. Sie gelten als Legenden im Studio.

Walt Disney ist ein Produzent, nicht wahr? Ich bin ein Animator vor Ort, oder ein Regisseur, also habe ich Probleme, wenn ich mit ihm verglichen werde. Ich habe einige der Nine Old Men getroffen, die mit Walt Disney gearbeitet haben. Sie waren Pioniere der Disney-Animation. Ich respektiere sie.

Wieso mag er diese Bezeichnung nicht? In einem Interview wurden 44 Fragen an Hayao Miyazaki gestellt. Eine davon war, wie er sich fühle, wenn jemand den Begriff „Disney aus Japan“ für ihn und das Studio Ghibli verwendet.

