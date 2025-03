„Jeder, nur nicht sie“ – Neuanstellung sorgt für Panik unter Fans von Baldur’s Gate 3, weil sie an Teil 4 arbeiten könnte

Die ehemalige Chefin von Dragon Age: The Veilguard arbeitet jetzt für Wizards of the Coast, der Firma hinter Dungeons & Dragons. Nun bangen Fans des Franchise um den nächsten Eintrag von Baldur’s Gate, vielleicht ein Baldur’s Gate 4, und um das Rollenspiel selbst, aber einige meinen: zu Unrecht.

Wer wird neu eingestellt?

Corinne Busche hat über 18 Jahre lang bei EA gearbeitet, dabei hauptsächlich an Die Sims 3. Zuletzt war sie Creative Director bei Dragon Age: The Veilguard.

Nach dem schwierigen Start und dem ausbleibenden Erfolg des neuen Dragon Age, hat Busche zusammen mit vielen anderen Entwicklern BioWare verlassen.

Jetzt wurde bekannt, dass Busche bei Wizards of the Coast an einem neuen, großen Spiel arbeitet. Welches das ist, ist noch nicht bekannt, aber Fans bangen dennoch.

Das sind jetzt die Befürchtungen: Das neuste Dragon Age kam gemischt an. Insbesondere Fans der Reihe zeigen sich enttäuscht. Zur größten Kritik gehören etwa das mittelmäßige Writing mit flacher Story, deren Tiefe gegen moderneThemen wie Neopronomen eingetauscht wurde – zumindest empfinden die Spieler so.

Hasbro, die Firma, der Wizards of the Coast und damit Dungeons & Dragons gehören, hat kürzlich große Pläne für Baldur’s Gate 4 besprochen. Konkrete Infos gibt es noch nicht, aber fest steht, dass die Firma das Spiel machen will.

Auf Reddit befürchten Fans von Baldur’s Gate 3 nun, dass Corinne Busche nach The Veilguard an Baldur’s Gate 4 arbeiten könnte.

In einem anderen Thread betonen die Nutzer, dass ein mieser Release nicht einmal an Busche liegen müsste. Sie schreiben: Hasbro selbst habe schon Probleme damit, ihre Franchises gut zu erhalten. Busche sei aber die perfekte Erweiterung für einen Fehlschlag.

„Verstehe den Hass nicht“

Unter den weit über 1.000 Kommentaren finden sich jedoch etliche Anmerkungen dazu, dass Busche überhaupt nichts für den Flop von Veilguard könne. Sie sei erst in den letzten 2 Jahren der Entwicklung zum Team gestoßen, nachdem das neue Dragon Age schon 6 Jahre zuvor entwickelt worden sei.

Das Spiel sei in der Zeit mehrmals neu aufgelegt, viele Autoren seien gefeuert worden. Busche habe aus einem Scherbenhaufen etwas gemacht, was wenigstens halbwegs spielbar gewesen sei:

Ich verstehe den Hass für sie nicht. Sie kam und hat das Flugzeug wunderbar gelandet, ein größtenteils bugfreies Spiel, nachdem sich Bioware selbst in den Fuß geschossen hat, indem sie das Spiel verdammte dreimal rebootet haben. Es ist ein Wunder, dass wir etwas so Gutes bekommen haben, wie wir es haben. OurLAdyAndraste auf Reddit

Die Chefin habe aus „schimmligem, schon verbranntem Essen“ ein Mahl gemacht, das irgendwie noch gut genug sei, um es zu servieren.

Ohnehin herrscht Skepsis gegenüber Baldur’s Gate 4 und Hasbro als Ganzes. Viele Fans haben wenig Erwartungen an das neue Spiel oder bräuchten es überhaupt nicht. Baldur’s Gate 3 sei so gut, dass man es noch lange spielen könne und man warte nun einfach auf das, was Larian als Nächstes bringe, statt sich auf die IP von Baldur’s Gate zu verlassen.

Larian hat sich offenbar mit Baldur’s Gate 3 und den Rollenspielen zuvor eine treue Fanbase aufgebaut, obwohl das Studio mit klassischen RPGs eher ein Nischen-Produkt anbietet. Ob Baldur’s Gate 4 gut wird und ob Busche überhaupt daran mitwirkt oder nicht, ist vielen Nutzern deswegen schlicht egal, sie warten lieber auf das, was das belgische Studio so als nächstes produziert: Statt Baldur’s Gate 4: Larian arbeitet an gleich zwei neuen Games