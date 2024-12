Baldur’s Gate 3 soll neue Gebiete, Charaktere und Quests bekommen, aber nicht von Larian

Eine eigene Homebrew-Kampagne in Baldur’s Gate 3: Ein Team aus Moddern, welche in ihrer Zahl als eigenes Indie-Studio durchgehen könnten, entwickeln weiteren Content für das Spiel. Neue Maps, Charaktere und Storylines sind in Arbeit und die neusten Updates versetzen die Community in Vorfreude.

Woran arbeitet das Team? Eine Gruppe von Moddern, auf YouTube und Reddit als „Lotrich“ bekannt, schloss sich zusammen, um eigenen Inhalt für Baldur’s Gate 3 zu kreieren. Aber dieses Mal handelt es sich nicht um technische Optimierungen oder schicke Frisuren. Stattdessen möchte das Team durch ihre Mod eine eigene Kampagne bieten.

Sie arbeiten an neuen Items, Gebäuden und Orten, aber auch gleichzeitig an Charakteren, Dialogen und Geschichten, um die Welt zu füllen. Ihr Ziel ist daher die Kreation einer Kampagne mit selbsterstellten Inhalten, was in Dungeons & Dragons und anderen TTRPGs häufig als „Homebrew“ bekannt ist.

Auf Reddit und YouTube teilt das Team regelmäßige Updates, welcher bei der Community für Begeisterung sorgen.

Ein „DLC“ von Fans für Fans

Wie sieht der derzeitige Fortschritt aus? Das neuste Update vom 9. Dezember 2025 zeigt auf Reddit und YouTube den Fortschritt eines Ortes namens „Waukeen’s Promenade“. Bewachsene Mauern und Häuser, Gärten und Wege mit Girlanden und einen großen Platz mit Zelten und weiterer Architektur im Hintergrund – Alles im authentischen Stil von Baldur’s Gate 3.

Ein Screenshot zeigt einen bewachsenen, von Mauern umgebenen Hinterhof

Ein weiterer Screenshot zeigt einen offenen Platz mit Zelten und Architektur

Die Reaktionen sind bisher sehr positiv:

bballdude53 sagt auf Reddit: „Ich bin so gespannt auf die Maps und die selbsterstellten Kampagnen! Das ist etwas, was das Spiel für die nächsten Jahre am Leben erhalten wird.“

sinusitis kommentiert auf YouTube: „Wenn Larian uns kein DLC gibt, wird es Lotrich tun!“

Wie kann die Mod gespielt werden? Larian teilte bereits auf Steam mit, dass einige Script-intensive Mods nicht von der offiziellen Seite unterstützt werden könnten, jedoch Modding von außerhalb nach wie vor eine Option darstellt. Darunter fällt auch der Homebrew-Mod dieses Teams.

Nach eigener Aussage sei die Mod zu umfangreich und es müsse „ein Wunder geschehen“, um ihn ins offizielle Spiel zu integrieren.

Deshalb wird die Mod zunächst nur über Nexus spielbar sein. Konsolen sind aus diesem Grund leider auch ausgeschlossen.

Die Modder zeigen während der Entwicklung Transparenz

Was sind die weiteren Pläne? Neugierige Baldur’s Gate Fans stellen verschiedene Fragen zu den Inhalten und was man genau von der Mod erwarten kann. Das Team ist auf den Kanälen sehr transparent und enthüllt nähere Informationen:

Das Team sei recht groß und in verschiedene Gruppen aufgeteilt. Beispielsweise arbeiten sie mit ca. 20 Concept Artists und über 50 Synchronsprechern, um die Orte und Charaktere zum Leben zu erwecken.

Solange alle Teilnehmer den Mod installiert haben, lässt er sich auch im Multiplayer spielen.

Die Charaktere besitzen Lip-Sync-Animationen. Weitere Animationen sind machbar, benötigen jedoch eine hohe Expertise in der Umsetzung.

Weitere Orte sind unter anderem Athkatla und Menzzoberranzan

Es wurde auch die Frage gestellt, ob es möglich wäre, weitere Voicelines der Originalcharaktere in die Mod zu integrieren, da die Schauspieler vermutlich sehr gerne in ein so großes Projekt eingebunden werden würden.

Die Antwort von Lotrich lautet: „Wir werden unser Bestes geben :)“

Mittlerweile gibt es über 13.000 Mods für Baldur’s Gate 3, welche Kleinigkeiten oder auch komplette Klassen und Rassen ins Spiel bringen. Da kann man schnell den Überblick verlieren, welche Mods sich tatsächlich lohnen könnten. In diesem Artikel berichten wir von einem Spieler, welcher euch auf die Sprünge helfen könnte: Baldur’s Gate 3: Ein Spieler hat sich alle 13.000 Mods angeschaut – Diese 10 empfiehlt er