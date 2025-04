Robin Williams wollte unbedingt in Harry Potter mitspielen, doch eine Regel von J.K. Rowling hat es ihm verboten

Für die Rolle des zuvorkommenden Lehrers Remus Lupin hätte die Art von Robin Williams auf jeden Fall gepasst. Robin Williams war nicht nur ein begnadeter und geliebter Schauspieler, er war auch ein leidenschaftlicher Gamer: Weltstar Robin Williams war ein so großer Fan des Spiels Zelda, dass er seine Tochter so nannte: „Du hast Glück, dass du nicht Mario heißt“

Schon vor der Produktion der ersten Filme gab es Schauspieler, die eine Rolle in der Reihe übernehmen wollten. Einer von ihnen war Robin Williams. Der legendäre Darsteller ist unter anderem für seine Rollen in Jumanji oder Good Will Hunting bekannt.

