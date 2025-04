Harrison Ford wurde als Han Solo in Star Wars bekannt, aber dankt George Lucas für eine ganz andere Rolle

Harrison Ford hat seinen internationalen Erfolg als Schauspieler in erster Linie George Lucas zu verdanken. Allerdings schätzt er seine Rolle als Han Solo nicht ganz so sehr, wie eine andere ikonische Figur in einem Film.

Bevor Harrison Ford 1977 in seiner Rolle als Han Solo international bekannt wurde, spielte er vor allem kleinere Rollen. Er trat etwa im zweiten Film von George Lucas auf, in American Graffiti. Als der Regisseur seine große Space-Opera Star Wars plante, entschied er sich, Ford eine größere Rolle zu geben.

Der Film wurde ein riesiger Erfolg, mit dem selbst George Lucas nicht gerechnet hatte. Die Hauptdarsteller Mark Hamill, Carrie Fisher und eben Harrison Ford wurden über Nacht bekannt und populär.

Die Sternen-Saga ist aber nicht das liebste Franchise von Harrison Ford, und Han Solo nicht seine liebste Rolle. Diese Ehre wird einer anderen, ikonischen Figur zuteil.

Ein Anruf hat alles verändert

Für welche Rolle ist Ford dankbar? Die Rede ist von Indiana Jones, den Harrison Ford in mittlerweile 5 Filmen verkörperte. Wie sie gegeneinander abschneiden, erfahrt ihr in unserem Ranking auf MeinMMO.

1981, also vier Jahre nach Star Wars, erhielt Ford den Zuschlag für die Rolle. Der Schauspieler erinnert sich in einem Gespräch mit WSJ. Style auf YouTube an diese Zeit:

George Lucas rief mich an und sagte: „Ich habe ein Drehbuch, das ich zu dir nach Hause schicken werde. Ich möchte, dass du es liest und zu Steven Spielbergs Haus gehst und kurz mit ihm sprichst.“ Und ich ging mit dem Hauptpreis nach Hause.

Ford war also begeistert. Selbst der Vertrag, der ihn zu gleich drei Filmen verpflichtete, konnte den Schauspieler nicht umstimmen. Das war bei Star Wars anders gewesen. Damals weigerte er sich anfangs noch, bei einer ganzen Trilogie dabei zu sein. Bei Indy war Ford hingegen Feuer und Flamme.

Dabei war er anfangs nicht die erste Wahl für die Rolle.

Wer sollte Indiana Jones spielen? Ursprünglich war George Lucas dagegen, seinen Freund erneut in einem Film zu besetzen. Deshalb entschied er für den Schauspieler Tom Selleck. Probe-Aufnahmen davon könnt ihr euch auf YouTube ansehen.

Am Ende gab es mit Selleck jedoch terminliche Probleme. Glück für Harrison Ford: Er bekam besagten Anruf und kurz darauf die Rolle als Indiana Jones. Das stellte auch Steven Spielberg zufrieden, der bei der Filmreihe die Regie übernahm. Immerhin wollte er Harrison Ford von Anfang an.

Für Indiana Jones verspürt Ford heute große Dankbarkeit. Die Filme steigerten seine Bekanntheit noch weiter und sicherten ihm eine zweite Hauptrolle in einem großen Franchise. Als Indy wird er bis heute von den Fans geliebt. Regisseur Steven Spielberg ist aber nicht mit allen Ablegern zufrieden: Indiana Jones 2 wird sogar von Steven Spielberg selbst kritisiert, aber ein anderer Kult-Regisseur liebt den Film umso mehr