„Ab nächster Woche steigen Hardwarepreise“ – PC-Shop warnt Kunden, doch daran ist nicht nur der RAM schuld

Nachdem Arbeitsspeicher Computer wesentlich teurer macht, soll nun eine weitere Komponente die Preise erhöhen. Ein PC-Hersteller informiert seine Kundschaft schon im Voraus über die steigenden Verkaufspreise.

Was hat der Shop gesagt: Der Online-Shop PowerGPU hat in einem X-Beitrag vom 04.02.2026 mitgeteilt, dass die Preise seiner Produkte ab kommender Woche steigen werden. Das Unternehmen verkauft vor allem High-End-Gaming-PCs und bietet unter anderem einen PC-Konfigurator an.

In dem Post erklärt die Firma, dass sie informiert wurden, dass Preise für SSDs und andere Teile wieder mal gestiegen sein sollen. Dadurch sei der momentane Bestand der Website billiger als kommendes Inventar. Welche anderen Teile genau betroffen seien, erklärt das Unternehmen im Post nicht.

Kunden sollen einen Preisanstieg ab nächster Woche, dem 09.02.2026, erwarten und sich auf höhere Preise einstellen. Als Grund für den Beitrag gibt das Unternehmen an, dass sie transparent gegenüber ihren Kunden bleiben wollen.

Nicht nur Arbeitsspeicher wird teurer

Warum steigen momentan Hardwarepreise? KI und Datacenter verschlingen momentan in großen Mengen RAM und brauchen damit einen Großteil des derzeitigen Bestandes auf. Dadurch wird die Verfügbarkeit knapper und der Preis der Komponente steigt wiederum an.

Aber nicht nur Arbeitsspeicher wird teurer, SSDs sollen ebenfalls dadurch kostspieliger werden. Laut einem Statement des Marktforschungsunternehmens TrendForce auf der britischen Nachrichtenseite Reuters verschlechtern sich die verfügbaren DRAM-Kapazitäten im ersten Quartal 2026 weiter.

DRAM ist eine spezielle Sorte von RAM-Chips, welche unter anderem in höherpreisigen SSDs vorkommt und für schnellere Zugriffszeiten bei Daten sorgen kann.

Grund für die schlechte Verfügbarkeit von DRAM seien laut dem Unternehmen der persistente KI- und Datacenter-Bedarf, welcher den globalen Speicherbestand verkürze und somit den Preis erhöhe. Ironischerweise könnte ausgerechnet Nvidia selbst, welche enorme Summen an Geld in KI investiert, die Rettung für Gamer werden.

Nutzer sind genervt, aber nicht überrascht

Was sagt die Community dazu? Die meisten Nutzer sind mittlerweile an die ständigen Preissteigerungen gewöhnt, sind aber dennoch genervt von der momentanen Marktlage:

Gijiji14 schreibt (auf X): „Diese Preissteigerung macht mich wütend.“

J sagt (auf X): „Gerade als ich mir auch eine SSD kaufen wollte.“

slickyeat erklärt genervt (auf Reddit): „Was gibt’s denn sonst noch Neues, verdammt nochmal?“

Damit sind PC-Enthusiasten und Gamer wieder im Nachteil, wenn sie gerade auf der Suche nach Teilen oder einem PC sind. Wie lang die Preissteigerungen anhalten werden und ob sich der Markt wieder erholen wird, ist ebenso ungewiss. Passt auch beim Bestellen von Hardware auf, sonst kann es euch wie einem anderen Nutzer ergehen: Spieler bestellt günstige SSD, Verkäufer storniert den Kauf, um das Produkt einen Tag später für den 3-fachen Preis zu verkaufen