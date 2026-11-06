HandOfBlood mit selbstkritischem Statement zur Fake-Razzia: „Vertrauen und Mitgefühl missbraucht”

Der Twitch-Streamer HandOfBlood hat in den vergangenen Tagen mit einer Werbe-Aktion für Wirbel gesorgt. In einem neuen Statement zeigt er sich selbstkritisch und entschuldigt sich bei den Fans.

Was war die Situation? HandOfBlood hatte am 3. November 2026 nach einem vermeintlichen Polizeieinsatz abrupt seinen Stream auf Twitch abgebrochen. Dass es sich dabei lediglich um eine Werbe-Aktion für ein neues Produkt seiner Firma Knabe Drinks handelte, klärte er erst am 5. November auf.

Bis dahin waren Fans im Unklaren geblieben und hatten sich zum Teil auch Sorgen um den Streamer gemacht. In einem neuen Statement entschuldigt sich HandOfBlood nun bei seiner Community.

Hinweis: Diese News entsteht im Schnell-Verfahren und wird noch ergänzt. Da wir auch über die Situation berichtet hatten, wollten wir das Statement nun möglichst direkt mit euch teilen.

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„Fast schon Wahn, es auf die Spitze zu treiben”

Das sagt HandOfBlood jetzt: Der Twitch-Streamer erklärte noch einmal, dass der Gedankengang hinter der PR-Aktion eigentlich eine Art Running Gag zum Kokain-Gehalt im Originalrezept von Coca-Cola war. Bei der Planung sei man jedoch fast schon in einer Art Wahn versunken, alles noch mehr auf die Spitze treiben zu wollen. Dadurch habe man aus den Augen verloren, auf wessen Kosten die Aktion eigentlich geht.

So habe man das Vertrauen und auch das Mitgefühl der Fans missbraucht. Dafür entschuldigt sicht der Streamer bei seiner Community und bedankt sich für die respektvolle und nachvollziehbare Kritik, die ihn erreicht habe.

Das vollständige Statement könnt ihr euch hier anschauen:

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HandOfBlood kündigt an, dass sämtliche Inhalte zu der PR-Aktion entfernt werden. Man könne sich damit nicht mehr identifizieren und sei auch nicht mehr stolz darauf. Einen solchen Stunt auf Kosten der Community soll es auch nie wieder geben.

Eigentlich sollten diese Tage bei HandOfBlood voll im Zeichen von WoW Forever stehen. Was im deutschen Twitch rund um das MMORPG stattfindet, haben wir hier auf MeinMMO für euch übersichtlich zusammen gefasst: Von Sauercrowd zu WoW: Forever: Diese Twitch-Streamer sind dabei