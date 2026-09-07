Die Entwickler von IllFonic haben kurz vor dem Launch von Halloween: The Game auf Steam ein Minispiel per Hotfix entfernen müssen. Das war gleich in vielerlei Hinsicht schwierig.

Was war das für ein Minispiel? Wer die teurere Digital-Deluxe-Edition vorbestellt hat, der konnte bereits am 4. September 2026 ins Spiel schauen, also vier Tage vor dem offiziellen Release der Standardversion.

Dabei fiel den Fans ein besonderes Minispiel auf. Bei dem Event konnten sich zwei Spieler vor dem Killer in einem Schrank verstecken. Über ein Buttonmashing-Event konnten die beiden Personen dann Sex miteinander haben.

Das Ganze wurde dann von einer wackelnden Kamera und Stöhnen begleitet. Auch wenn man es nicht explizit sieht, weiß man also Bescheid, was in diesem Schrank passiert. Dadurch sollte man sich wohl einen gemeinsamen Buff erspielen können.

Doch dieses Mini-Spiel war für viele Spieler schwierig, weshalb die Entwickler sich entschieden, es per Hotfix zu entfernen.

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Sex-Minispiel aus Halloween entfernt, weil die falsche Person beteiligt ist

Wieso musste es entfernt werden? Die Entwickler gaben gegenüber IGN ein Statement ab, wonach die zum Endgame hinzukommenden Verstärkungscharaktere das Problem seien:

Den Spielern ist vielleicht aufgefallen, dass mit unserem letzten Hotfix das Minispiel „Two-Person Power-Up“ entfernt wurde. Grund dafür war ein unbeabsichtigtes Problem, durch das Verstärkungscharaktere aus dem Endgame am Minispiel teilnehmen konnten – ein schwerwiegendes Versäumnis unsererseits. Wir haben in naher Zukunft weitere Inhalte und Minispiele geplant, konzentrieren uns derzeit jedoch auf die dringendsten Anforderungen des Spiels.

Es wird kein konkreter Grund genannt, doch wir können uns denken, welcher Verstärkungscharakter das Problem ist. Einer der in Halloween enthaltenen Verstärkungscharaktere ist nämlich der ältere Charakter Dr. Samuel Loomis. Er basiert auf dem Aussehen des Schauspielers Donald Pleasence, der 1995 verstorben ist. Er soll durch diesen Charakter als eine Art Tribut im Spiel geehrt werden.

Doch auch er konnte in diesem Schrank Sex haben und den Buff erspielen. Das ist vor allem deshalb schwierig, weil die anderen Charaktere noch minderjährig sind, sich der Doktor aber ungefähr in seinen Fünfzigern befindet.

Habt ihr euch Halloween: The Game vorbestellt oder seid ihr sogar Besitzer der Digital Deluxe Edition und habt das Problem bereits gesehen? Schreibt es uns in die Kommentare. Falls ihr übrigens mehr zum Killer Michael Myers wissen wollt, könnt ihr euch den folgenden Artikel ansehen: Alle kennen Michael Myers, aber die wenigsten wissen, was er wirklich ist