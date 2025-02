Fast die Hälfte der Gen Z hält Sparen für sinnlos, gibt das Geld lieber aus und plant nicht für Notfälle

Bill Gates sagt: Microsoft wäre vielleicht nicht so erfolgreich geworden, wenn er nicht sein Studium in Harvard abgebrochen hätte

Warum wollen so wenige sparen? Das Magazin Fortune berichtet, dass das vor allem an der Unzufriedenheit innerhalb der Generation liegt: Eine der vielen mentalen Hürden, von denen die Mitglieder der Generation Z berichten, ist, dass sich Ersparnisse sinnlos anfühlen, wenn niemand ihren Frustrationen zuhört und stattdessen auf sie einredet, ohne die Gedanken hinter ihren Handlungen zu verstehen.

RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

Die Generation Z ist die am besten ausgebildete Generation der Geschichte: Leider ist sie auch die am meisten überqualifizierte auf dem Arbeitsmarkt

Anstatt Geld zu sparen, gibt die Generation Z stattdessen ihr Geld lieber direkt in großem Stil aus, was man auch als „Doomspending“ bezeichnet: das rücksichtslose Ausgeben von Geld. Denn viele halten sparen für sinnlos (via crowdfundinsider.com ):

Was ist das für eine Umfrage? Das Team hinter der Finanz-App „Frich“ führte eine anonyme Datenanalyse seiner Gemeinschaft von einer Million „Gen Z“-Nutzern durch und untersuchte die Stimmung in Bezug auf Sparziele, Geldsorgen und die Einstellung zu finanziellen Notlagen:

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to