Die Generation Z glaubt: Sie braucht fast 9,5 Millionen Dollar, um finanziell erfolgreich zu sein, wenn ihre Eltern nicht mehr da sind

Die Generation Z hat hohe Ansprüche an sich selbst. Vor allem, wenn es darum geht, sich finanziell abzusichern. Denn die Sorge ist groß, dass es finanziell schwierig ist, wenn die eigenen Eltern nicht mehr da sind und einen unterstützen können.

Woher stammen die Daten? Das Online-Magazin Fortune berichtet, dass etwa 2.000 US-Amerikaner gefragt wurden, wie viel Geld sie für eine finanzielle Stabilität oder Sicherheit benötigen. Und die Zahlen gehen teilweise stark auseinander:

Die Generation der Boomer verlangt rund 1 Million US-Dollar, im Durchschnitt 1.049.172 Dollar.

Bei Millennials und der Generation X liegen die Werte mit 5.638.205 bzw. 5.295.072 Dollar bereits deutlich höher.

Die Generation Z hat aber die höchsten Erwartungen. Hier wird als Sicherheit eine Summe im Schnitt von 9.469.847 Dollar gefordert.

Der Wunsch nach hohen Gehältern spiegelt auch die finanziellen Bedürfnisse der Generationen wider

Wunsch nach hohen Gehältern: Diese hohen finanziellen Anforderungen spiegeln sich auch in den Gehaltsvorstellungen der verschiedenen Generationen wider:

Einer Person aus der Boomer-Generation reicht bereits ein Jahresgehalt von 99.874 US-Dollar, um finanziell abgesichert zu sein.

180.865 Dollar für die Millennials.

212.321 Dollar für die Generation X.

587.797 Dollar pro Jahr für die Generation Z

Warum wirken die Einkommen so hoch? Bei der Umfrage wurden speziell US-Amerikaner gefragt. Und in den USA liegen die Kosten und Ausgaben ganz anders als bei uns in Deutschland. So berichtet etwa das Magazin Capital.de, dass die Lebenshaltungskosten in den USA deutlich höher liegen als bei uns.

Hinzu kommt, dass in den USA viele junge Menschen auch noch ihre hohen Studienkredite abzahlen müssen. Teilweise sind das 100.000 US-Dollar und mehr, welche die Familien am Anfang stark belasten.

Nicht eingerechnet, und das betont auch die Umfrage, sind die allgemein gestiegenen Kosten, mit denen vor allem jüngere Generationen konfrontiert werden. Dazu gehören etwa die hohen Grundstückspreise und zusätzlichen Ausgaben wie Gesundheits- und Bildungskosten. Grundsätzlich ist es jedoch schwierig, Gehälter in den USA 1:1 auf die deutschen Verhältnisse zu übertragen. Das sollte man bei solchen Zahlen immer beachten und im Hinterkopf behalten.

Die Gen Z und die sogenannte Boomer-Generation unterscheiden sich teilweise deutlich voneinander. Auch beim Kauf und Konsum von bestimmten Gütern. Das merkt man auch im direkten Vergleich der Generationen. Wir stellen euch Dinge vor, die von den „Boomern“ täglich genutzt oder gekauft werden, welche aber für die Generation Z kaum noch eine Rolle spielen: Dinge, für die Boomer jedes Jahr Geld ausgeben, was die Gen Z heute nicht mehr tun würde