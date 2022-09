Hacker nutzen simples Bild, um euch Viren unterzujubeln – Wie genau funktioniert der fiese Trick?

Besonders fies daran: Viele Antiviren-Scanner springen auf den Virus nicht an, weil er so elegant im Code der Bilddatei versteckt ist. Und den wenigsten Usern dürfte auffallen, dass sie sich mit dem hübschen Bild auch Malware eingefangen haben.

Um welches Bild geht es? Das James-Webb-Weltraumteleskop gilt als das modernste Teleskop seiner Art und wurde Ende 2021 in den Weltraum geschickt. Am 11. und 12. Juli 2022 wurden die ersten Bilder des Geräts der Öffentlichkeit gezeigt.

Online sind jede Menge Betrüger unterwegs, die am liebsten an euer Geld und eure Konten wollen. Manchmal sind die Hacker so schlimm, dass sogar ganze MMORPGs wegen Hacker abgeschaltet werden müssen .

