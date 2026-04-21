Gundam: Start, Besetzung und Handlung – Alle Infos zum Realfilm mit Sydney Sweeney auf Netflix

Das große Science-Fiction-Franchise Gundam bekommt einen neuen Realfilm mit prominenter Besetzung. Alle Informationen zum Release, dem Inhalt und Cast erfahrt ihr hier.

Was ist Gundam? Es handelt sich um einen kommenden Film aus dem Gundam-Franchise. Dieses Science-Fiction-Universum stammt aus Japan und hat seit seinem Entstehen im Jahr 1979 unzählige Filme, Serie, Mangas und Spiele hervorgebracht.

Im Zentrum stehen die titelgebenden Gundams, riesige Kampfroboter, die von Menschen gesteuert werden. Um solche Piloten soll es auch im neuen Film gehen, bei Netflix erscheinen wird.

Wann ist der Release von Gundam? Einen Termin für den Kinostart gibt es derzeit noch nicht. Netflix hat am 21. April 2026 verkündet, dass die Dreharbeiten jedoch gestartet sind. Ihr solltet einen Release vor 2028 also nicht erwarten.

Gibt es einen Trailer zu Gundam? Aktuell existiert noch kein Bildmaterial zum Film. Inzwischen könnt ihr euch mit dem Trailer des Anime Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX einen Eindruck der Mechs verschaffen:

Video starten Trailer zum neuen Anime-Film Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX -Beginning- Autoplay

Gundam: Handlung und Besetzung

Was ist die Handlung von Gundam? Der Film erzählt eine neue Geschichte im Franchise und spielt während eines lang andauernden Kriegs.

Dabei stehen sich zwei rivalisierende Gundam-Piloten gegenüber. Der eine kämpft für die Menschen auf der Erde, der andere für jene in den Weltraumkolonien. Netflix beschreibt die Geschichte aktuell so:

„Als wechselnde Loyalitäten und eine wachsende Bedrohung sie auf Kollisionskurs zueinander bringen, werden sie in ein hochriskantes Rennen durch die Weiten des Weltalls hineingezogen, das über das Schicksal der Menschheit entscheiden könnte. Mit atemberaubenden Schlachten, tiefgehenden menschlichen Emotionen und einer epischen filmischen Dimension ist dies ein Gundam, wie man ihn noch nie gesehen hat.

Wer spielt in Gundam mit? Netflix hat bereits verraten, wie sich die Besetzung zusammensetzt. Angeführt wird der Cast von Sydney Sweeney und Noah Centineo.

Insgesamt sind der Cast bislang wie folgt aus:

Sydney Sweeney (The Housemaid, Euphoria)

Noah Centineo (Street Fighter, Warfare)

Jackson White (Tell Me Lies)

Shioli Kutsuna (Deadpool & Wolverine)

Nonso Anozie (Sweet Tooth)

Michael Mando (Better Call Saul)

Javon “Wanna” Walton (Under the Bridge)

Oleksandr Rudynskyi (The Agency)

Ida Brooke (Dune: Part Three)

Gemma Chua-Tran (Heartbreak High)

Jason Isaacs (The White Lotus)

Wie genau die Rollen aussehen, ist noch unbekannt.

Gundam: Team und Stream

Wer steckt im Team von Gundam? Inszeniert wird der Film von Jim Miockle (Sweet Tooth). Produziert wird er von Legendary Pictures und Bandai Namco Filmworks.

Wo kann man Gundam im Stream sehen? Der Film wird exklusiv bei Netflix erscheinen. Ob er auch für eine gewisse Zeit im Kino läuft, ist derzeit noch unklar. Das japanische Franchise bekommt mit diesem Film jedoch einen westlichen Eintrag, der dank hochkarätiger Besetzung sicher einige Aufmerksamkeit erhalten wird. In einer anderen Produktion mit Gaming-Bezug spielt ebenfalls Sydney Sweeney eine der Hauptrollen: Split Fiction Film: Release, Cast, Trailer – Alle Infos zur Videospielverfilmung mit Sydney Sweeney