Zwei Wochen lang belegte ein Anime Platz 1 der Kinocharts in Japan, nun kommt der Film nach Deutschland

Nachdem er es sich zwei Wochen lang auf Platz 1 der Kinocharts in Japan gemütlich gemacht hat, kommt im März ein neuer Film zu einer beliebten Anime-Serie nach Deutschland.

Von welchem Film ist die Rede? Gemeint ist der Film mit dem etwas sperrigen Namen Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX -Beginning-. Der entstand in Zusammenarbeit zwischen dem von Evangelion-Schöpfer Hideaki Anno gegründeten Studio khara und Sunrise – der historischen Heimat der Mobile Suit Gundam-Animationswerke.

Den ersten Trailer zum Film seht ihr hier:

Erstklassige Gundam-Action im Weltraum

Worum geht es in dem Film? Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX -Beginning- folgt der Schülerin Amate Yuzuriha. Die lebt dort, wo sich der Himmel unter ihren Füßen befindet – in einer Raumkolonie im Weltall. Mit dem friedlichen Dasein ist jedoch Schluss, als sie einen Kriegsflüchtling mit dem Namen Nyaan trifft.

Von Nyaan wird Amate in die Welt illegale Mobile-Suit-Duelle, sogenannter „Clan Battles“, hineingezogen. Tag für Tag kämpft sie unter dem Pseudonym „Machu“, bis irgendwann ein unidentifizierter Gundam-Mobile-Suit auftaucht, der sowohl von der Weltraumstreitmacht als auch von der Polizei gesucht wird.

In Japan kam der Film bereits sehr gut an. Dort dominierte er ganze zwei Wochen lang und belegte Platz 1 der Kinocharts. Zudem handelt es sich dabei um den zweitstärksten Film im Franchise, wenn man nach den Einnahmen an den Kinokassen geht – rund 15,7 Millionen Euro hat der Film bislang eingespielt (via comicbook.com).

Nun bringt Bandai Namco den Film, bei dem es sich um eine Zusammenstellung der ersten 3 Episoden einer neuen Serie handelt, zum ersten Mal nach Europa.

Wann geht es los? Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX -Beginning- erscheint ab dem 11. März 2025 in einer Auswahl an Kinos in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Tickets findet ihr über die offizielle Webseite von Bandai Namco auf en.bandainamcoent.eu.

