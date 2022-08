Guild Wars 2: Gewinnt die Complete Collection auf Steam im Wert von fast 100 €

Guild Wars 2: Alles, was ihr zu der neuen Erweiterung End of Dragons wissen müsst in unter 3 Minuten

So könnt ihr teilnehmen: Um bei der Verlosung mitmachen zu können, braucht ihr zunächst einen MeinMMO-Account. Sobald ihr dann eingeloggt seid, wird weiter unten ein neues Fenster sichtbar, in dem ihr euch für das Gewinnspiel registrieren könnt:

Guild Wars 2: Alles, was ihr zu der neuen Erweiterung End of Dragons wissen müsst in unter 3 Minuten

Das ist gerade in Guild Wars 2 los: Nachdem es vorher schon Gerüchte und Hinweise gegeben hatte, erschien Guild Wars 2 diese Woche auf Steam. Um 21:00 Uhr unserer Zeit gings am 23. August los.

Insert

You are going to send email to