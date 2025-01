Elgato ist ein bekannter Zubehörhersteller, der für seine Produkte viel Geld verlangt. Doch was ist, wenn man ein paar Euro sparen und zur billigen Konkurrenz greifen möchte? MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann hat den Test gemacht und ist wenig beeindruckt. Das Stream Deck SE des unbekannten Herstellers Soomfon entpuppt sich als Reinfall mit Ansage.

Elgato gilt bei Zubehör als bekanntester Hersteller, weshalb das Unternehmen entsprechende Preise verlangt. Doch mittlerweile gibt es auch daneben einige bekannte und unbekannte Hersteller.

Ich wollte herausfinden, ob die günstigen Streaming-Geräte von eher unbekannten Herstellern auch etwas taugen. Ich habe mir auf Amazon ein Gerät des Herstellers „Soomfon“ als Alternative zum Stream Deck+ gekauft. Beide Geräte bieten Drehknöpfe an und genügend Zusatztasten für den Alltag.

Das Stream Deck+ ist mit 190 Euro hochpreisig. Der Preis des Soomfon-Geräts liegt dagegen in der Regel zwischen 60 und 70 Euro und das Produkt ist regelmäßig im Angebot.

Klingt doch erst einmal nach einem fairen Angebot. Doch nach 10 Tagen hab ich das Gerät wieder zurückgeschickt, so enttäuscht bin ich gewesen.

Hardware ist okay, die Software leider nicht

Mein erster Eindruck: Mein erster Eindruck ist tatsächlich positiv gewesen. Die Hardware sieht gut aus, wirkt wertig verarbeitet und passt gut in mein Setup. Die Drehknöpfe sind aus Metall, der Rest ist aus Kunststoff. Mehr erwarte ich aber auch bei einem Preis für unter 100 Euro nicht wirklich. Die Hardware ist aber an sich wirklich in Ordnung und macht erst einmal einen robusten Eindruck.

Die große Enttäuschung kommt, als ich versuche, das Gerät an den PC anzuschließen. Denn die Software ist, gelinde gesagt, eine Katastrophe:

Die Installation stellt sich als unkompliziert heraus und ist schnell erledigt. Das Gerät wird ebenfalls zügig erkannt.

Wechselt ihr innerhalb der Software das Fenster oder die Einstellungen, dann hängt sich das Gerät jedes Mal für etliche Sekunden auf. Dann wird das Fenster weiß und Windows meldet „reagiert nicht.“ Und zwar wirklich jedes Mal. Auch eine Neuinstallation hilft nicht wirklich.

Einstellungen, die ich für die Hardware vornehme, werden entweder nicht erkannt oder kommen extrem verzögert bei meinem Gerät an. In einigen Fällen hilft es nur noch, das Gerät zurückzusetzen, dann sind aber auch wieder alle Einstellungen weg.

Die Deinstallation hat der Hersteller wohl nicht eingeplant, denn hier ist alles auf Chinesisch. Mühsam klicke ich mich durch den Deinstallationsprozess und hoffe, dass die Software auch wirklich deinstalliert ist.

Die Übersetzung ist übrigens ebenfalls schlimm: Was auch immer der Anbieter mit Stiefel in den Einstellungen meinen könnte, ist unklar.

Wie die Software im Detail aussieht, könnt ihr euch auch in der Bildergalerie ansehen:

Die Software ist billig, stürzt gerne ab und ist furchtbar übersetzt. Meine Highlights: Aufstellen für Einstellungen (?) und Stiefel .

Theoretisch bietet das Stream Deck von Soomfon eine breite Palette von Produkten an, die offiziell unterstützt werden. Darunter Discord, Twitch und andere wichtige Produkte. So weit bin ich aber tatsächlich nie gekommen.

Ebenfalls ärgerlich: Offiziell bietet euch das Gerät neben den 6 Hauptflächen noch 3 kleine Knöpfe und drei Drehknöpfe an. Die drei kleinen Knöpfe sind aber fest belegt und lassen sich nicht neu programmieren. Und viele Tasten lassen sich auch nur für ganz bestimmte Aufgaben einrichten.

Die Hardware sieht schick aus und fühlt sich auch gut an. Wenn die Software nicht ein Wörtchen mitzureden hätte.

Beim nächsten Mal lieber doch ein paar Euro mehr ausgeben

Kann ich das Gerät empfehlen? Nein. Nach etwa 10 Tagen Ausprobieren und etlichen Versuchen, das Gerät vernünftig und ohne Abstürze ans Laufen zu bringen, habe ich jede Geduld dafür verloren. Am Ende habe ich das Gerät zurückgeschickt und mir die 60 Euro von Amazon erstatten lassen. Mag sein, dass der Hersteller nächste Woche ein Update veröffentlicht, welches alle meine Kritikpunkte beseitigt, aber das ist es mir nicht wert.

Und von diesen No-Name-Produkten gibt es haufenweise, die sich alle ähneln, aber von unterschiedlichen Herstellern kommen. Marsgaming, Ulanz, Yinker oder wie sie alle am Ende heißen. Aber theoretisch gibt es ja mit Razer oder Loupedeck auch genügend teure Alternativen, wenn man keine Lust auf Elgato hat.

Das ist übrigens eine Erfahrung, die ich immer wieder mit günstiger Hardware mache: Die Hardware an sich ist okay und steht der teuren Konkurrenz in nichts nach. Aber bei der Software krankt es dann meist ziemlich heftig. Bei Elgato oder Loupedeck ist zwar die Einarbeitung in das Produkt alles andere als einfach, aber ich kann mir sicher sein, dass die Software funktioniert.

