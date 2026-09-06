Ein wichtiger Kollege der Guardians of the Galaxy fehlt im MCU, weil er Peter Quill die Show gestohlen hätte

Der erste Film zu den Guardians of the Galaxy zeigte 2014 einen größeren Blick auf den Weltraum im Marvel Cinematic Universe. Es war aber auch der erste Auftritt der wichtigen Weltraumpolizei, die bis heute keine größere Rolle gespielt hat.

Was ist das für eine Weltraumpolizei? Das Nova Corps hatte seinen ersten Auftritt 1979 im Comic Fantastic Four Nr. 205. Anfangs noch eine Weltraum-Miliz des Planeten Xandar, etablierten sie sich später als Weltraumpolizei für die Andromeda-Galaxie und die Erde.

Ihr bekanntestes Mitglied ist der Held Nova, der eigentlich der Mensch Richard Rider ist und den Nova-Helm, der ihm Kräfte der Nova Force verlieh, von Xandarier Rhomann Dey erhalten hat. Die Nova Force ist eine mächtige Energiequelle, die dem Nutzer übermenschliche Fähigkeiten verleiht, darunter auch den Flug im Weltraum und das Verschießen von Energiestrahlen.

Nova ist zwar kein ständiges Mitglied der Guardians of the Galaxy, aber das Team arbeitet regelmäßig mit dem Weltraumpolizisten zusammen.

Im MCU wurde das Nova Corps schon vor 12 Jahren eingeführt.

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Das Nova Corps im MCU

Was passierte mit dem Nova Corps im MCU? Im MCU bekommt man das Nova Corps tatsächlich im ersten Guardians of the Galaxy (2014) zu sehen. Im Film wird die Truppe von Nova Prime Irani Rael, gespielt von Glenn Close, angeführt. Zusammen mit den Guardians of the Galaxy kämpften sie gegen Ronan, den Ankläger. Nach dem Film erhielt das Corps auch den Macht-Stein, um ihn aufzubewahren.

Interessanterweise fehlte hier aber bereits Nova (Richard Rider). Laut Regisseur James Gunn (via YouTube) war er wohl auch nie geplant, zumindest seit er anfing, das Projekt zubetreuen. Zu Novas Abwesenheit im Film sagt Gunn:

Ich habe Richard Rider nie in so einer Rolle gesehen. Er ist einfach eine zu große Figur und […] ich wollte nicht zwei Menschen haben. Ich wollte nur einen Menschen haben. Damit er von dieser Welt der Außerirdischen umgeben sein konnte. Und dann wurde uns nach und nach klar, dass all diese Figuren einzigartig sind.

Nach dem ersten Film war es nicht nur still um Richard Rider, das Nova Corps selbst wurde in den Hintergrund verschoben und nur noch vereinzelt erwähnt. Ziemlich ironisch, wenn man bedenkt, dass man mit Figuren wie Thanos, Thor oder Captain Marvel durchaus Geschichten hatte, die im Weltraum stattgefunden haben.

Das Cover von Nova Nr. 1 von Marv Wolfman und John Buscema (Bildquelle: Marvel.com)

Thanos ist hier auch ein gutes Stichwort, denn anscheinend gab es keinen Kampf zwischen ihm und dem Nova Corps vor dem Film Infinity War (2018). Im Film erklärt Thor den Guardians of the Galaxy, dass Thanos den Macht-Stein erhalten hat, nachdem er Xandar zerstörte. Das Nova Corps wird nicht direkt erwähnt, aber da sie auf den Stein aufpassten, musste Thanos wohl gegen sie kämpfen. Was mit dem Nova Corps danach passierte, ist bis heute unklar.

In einer frühen Version des Skripts habe man wohl auch mit der Idee gespielt, Nova in Infinity War einzuführen. Der Drehbuchautor Christopher Markus erklärte comicbook.com, dass in einem Konzept des Films Richard Rider als Nova-Corps-Überlebender auf die Erde kommen sollte, um vor Thanos’ Ankunft zu warnen. Man entschied sich aber letztendlich dagegen.

Wird Nova jemals im MCU auftreten? Laut Quellen des Magazins Deadline soll Michael Waldron (Loki, Chad Powers) an einem Nova-Film arbeiten. Vorher sei laut Berichten mal eine TV-Serie geplant gewesen. Eine offizielle Bestätigung von Disney oder Marvel gibt es zu dem Projekt aber nicht.

Bedenkt man aber, dass Nova auch in den Comics und kosmischen Events eine wichtige Rolle spielt, ist es durchaus plausibel, dass Marvel den Stoff adaptieren möchte.

Was haltet ihr von Nova? Wollt ihr mehr vom Corps sehen oder habt ihr keinen Bock auf die kosmischen Geschichten von Marvel? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Eines der mächtigsten Mitglieder der Guardians of the Galaxy fehlt bisher völlig: Das mächtigste Mitglied der Guardians of the Galaxy hätte die Marvel-Filme in nur wenigen Minuten beenden können