GTA Online: Ihr habt nur noch wenige Tage, um den „500.000 $“-Bonus zu sichern

Seit dem 10. Juni gibt es Import/Export-Boni in GTA Online. Diese Boni könnt ihr noch eine Woche lang nutzen, um euch durch Fahrzeugdiebstahl einige Extra-Dollar zu verdienen. Außerdem sorgt Rockstar für Spekulationen, da es kein neues “Weekly Update” gab. MeinMMO fasst für euch die Neuigkeiten zusammen.

Was bringen die Import/Export-Boni? Hier dreht sich alles um den Diebstahl von Fahrzeugen. Dafür müsst ihr Fahrzeuglieferungsmissionen abschließen. Je nachdem, wie viele Fahrzeuge ihr beschafft, bekommt ihr auch mehr Geld.

Für das Beschaffen von 5 oder mehr Fahrzeugen erhaltet ihr 250.000 GTA$.

Bei 10 oder mehr gibt es sogar 500.000 Dollar.

Wie lange gibt’s diesen Bonus noch? Ihr habt noch bis zum 24. Juni Zeit, den Import/Export-Bonus abzusahnen. Euer Geld erhaltet ihr dann spätestens bis zum 30. Juni auf euer Maze-Bank-Konto überwiesen.

Gibt es diese Woche keine Boni? So wie es aussieht, hat Rockstar das “Weekly Update” für diese Woche gestrichen. Aber wieso?

Der Autohandel lohnt sich diese Woche.

Wo bleibt das Weekly Update? Spieler hoffen auf spannende Neuigkeiten

Was vermuten die Spieler? Die Tatsache, dass der Import/Export-Bonus zwei Wochen lang bleibt und dass es diese Woche keine neuen Boni gibt, sorgt für Spekulationen. Manche glauben, dass dahinter mehr stecken könnte. Auf Twitter gibt es nun vier Theorien, die sich aus den Spekulationen herausgebildet haben:

Neue Infos zu einem möglichen GTA-Online-DLC

Neue Infos zu einem Red-Dead-Online-DLC geben

Es hat etwas mit den NextGen-Konsolen von GTA Online zu tun

Es könnte aber auch einfach nichts oder etwas völlig anderes dahinter stecken.

Was ist die NextGen-Version von GTA Online? Das ist die “Expanded and Enhanced”-Version. Diese soll ein deutliches Upgrade für die PS5- und Xbox-Series-Version von GTA Online mit sich bringen. Allerdings hielt sich Rockstar bisher zu bedeckt und es gibt auch noch keine Bilder dazu.

Wann ist Rleease? Die “Expanded and Enhanced”-Versionen von GTA 5 und GTA Online erscheinen auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S am 11. November 2021.

Oder doch etwas zu Red Dead Online? User Rafae hält Neuigkeiten zu RDO für wahrscheinlich: “Wenn man nach der Vergangenheit geht, setze ich mein Geld auf RDO-Details.” (via Twitter). Das würde auch zu bisherigen Ankündigungen von Rockstar passen. Erst letzte Woche gab es Neuigkeiten zum nächsten großen Update für Red Dead Online, das neue Wege bringt, um reich zu werden.

Wann kann man mit dem Update rechnen? Bisher ist kein genaues Datum bekannt. Es kann aber durchaus sein, dass es in naher Zukunft Neuigkeiten geben wird.

In einer Umfrage, die der Fan-Account RedDeadNet (via Twitter) gestartet hat und an der 483 User teilnahmen, glauben aber rund 37,5 % nicht daran, dass es neue Infos zu irgendwelchen DLCs geben wird.

Was denkt ihr? Könnte es bald Neuigkeiten zu einem der beiden Spiele geben? Was würdet ihr euch wünschen? Diskutiert mit uns in den Kommentaren.