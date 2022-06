GTA Online: Sommer Update 2022 – Wann kommt es und was wissen wir?

Niantic, die Entwickler von Pokémon GO, wagen sich an was Neues: Diesmal geht es nicht ums Monster-Sammeln, sondern echte Basketball-Stars.

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

CoD Warzone zeigt endlich mehr von der neuen Map in Season 4 – Trailer und Bilder zu Fortune’s Keep

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

Alles, was ihr zu GTA Online wissen müsst – in 2 Minuten

Was sagt Rockstar Games? Zu dem bevorstehenden Update hat das Team bisher nichts gesagt. In der Regel wird das erst kurz vor dem Release der neuen Inhalte groß mit Blogpost und Trailern angekündigt.

In der Regel erscheinen die Updates dienstags, manchmal auch mittwochs. Wir gehen also von folgenden möglichen Daten für einen Release aus:

Wir zeigen euch in der Übersicht, wann wir das Update erwarten, was drinstecken könnte und wie es in den letzten Jahren lief. Die DLCs für GTA Online sind immer kostenlos erhältlich. Dafür müsst ihr Inhalte wie neue Autos dann mit GTA-Dollar im Spiel kaufen, wenn ihr sie haben wollt.

Was ist das für ein Update? Regelmäßig veröffentlicht GTA Online große Updates, die neue Inhalte, Autos, Storys, Missionen, Heists, Charaktere und mehr ins Spiel bringen. Das passiert, wenn man sich die letzten Jahre ansieht, einmal im Sommer und einmal im Winter. Im Juli oder August 2022 sollte also der Release des Sommer-Updates für 2022 anstehen.

Insert

You are going to send email to