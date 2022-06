GTA Online: Server Down am 22. Juni – Wie lange könnt ihr nicht spielen?

Wer Dead by Daylight mag, bekommt bald Nachschub: The Texas Chainsaw Massacre erscheint 2023 für PC und Xbox.

Möglicherweise sind die Wartungsarbeiten am 22. Juni also eine Art Vorbereitung auf das nächste große Update für den mittlerweile 9 Jahre alten Online-Modus.

So gab es in der vergangenen Zeit immer wieder Modder in der PC-Version, die das Spiel zu ihren Gunsten manipulierten. Diesen lächerlich großen Transformer steuerten Hacker mal in GTA Online .

Was könnte das Update bringen? Das ist offiziell noch nicht bekannt. Spieler spekulieren aber bereits, wie sich die Wartungsarbeiten auswirken könnten. Möglicherweise zielt es auf Hacks und Exploits ab, die in der PC-Version des Spiels stattfinden und unterbunden werden sollen.

Was sind das für Wartungsarbeiten? Für gewöhnlich stehen Wartungsarbeiten bei GTA Online immer im Zusammenhang mit größeren Updates. Da die Wartungsarbeiten am 22. Juni nur für die PC-Version stattfinden, ist davon auszugehen, dass es sich dabei um Bug-Fixes oder andere Funktionen handelt, die erstmal nur auf dem PC verfügbar sind.

Am 22. Juni ist die Spielbarkeit von GTA Online auf dem PC eingeschränkt. Rockstar Games kündigte Wartungsarbeiten und Server-Downs an.

