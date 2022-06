GTA Online hat 7 neue „Rennen”, die sich an Kinofilmen orientieren – Erkennt ihr sie im Quiz?

Alles, was ihr zu GTA Online wissen müsst – in 2 Minuten

Bis Donnerstag, den 2. Juni, erhaltet ihr in der Playlist „The Vespucci Job (Remix)“ die doppelten Geld- und RP-Belohnungen. Wenn ihr euch also spielend noch eure Konten füllen wollt, ist das jetzt eine gute Gelegenheit dafür.

Diese Verfolgungsrennen spielen nach ganz eigenen Regeln und die Flucht vor der Polizei wird auch oft in Filmen thematisiert. In unserem Quiz zeigen wir euch Beschreibungen und Bilder von den sieben neuen Jobs und ihr könnt aus mehreren Antwortmöglichkeiten wählen, um welchen Film oder welche Film-Serie es sich handelt.

Was sind das für Rennen? Die Entwickler von GTA Online haben in einem Update neue Rennen für „The Vespucci Job (Remix)“ eingebaut. In diesem Gegner-Modus übernimmt ein Team die Verfolger, während ein anderer Spieler auf der Flucht ist und in vorgegebener Zeit Checkpoints abfahren soll.

In GTA Online gibt es neue Jobs im Gegner-Modus „The Vespucci Job (Remix)“. In unserem Quiz zeigen wir euch Beschreibungen der Jobs mit ihren Vorschaubildern. Erkennt ihr ihren Ursprung?

