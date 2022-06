GTA Online verschenkt gerade eins der besten Autos, aber ihr müsst euch beeilen

The Texas Chainsaw Massacre sieht aus wie Dead by Daylight und mindestens genauso irre

Werdet ihr euch den kostenlosen Kuruma holen oder bevorzugt ihr andere gepanzerte Autos in GTA Online? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.

Wie lange hält das Angebot? Ihr habt noch bis einschließlich Mittwoch, den 22. Juni, Zeit, euch den kostenlosen gepanzerten Kuruma zu sichern. Wenn am 23. Juni dann die neue Bonus-Woche beginnt, wird das Angebot verfallen. Ihr solltet euch also beeilen und schnell Platz in eurer Garage schaffen, damit ihr den Wagen unterbringen könnt.

Der gepanzerte Karin Kuruma ist nahezu schusssicher. Kaum eine Kugel dringt ins Fahrzeuginnere. So könnt ihr bei Missionen direkt in der Feuerlinie der Gegner stehen und aus dem Auto ballern, während ihr super gesichert seid.

Es handelt sich dabei um einen Fünftürer – Eure Freunde und Heist-Kollegen finden also genug Platz zum Transport. Das ist gerade dann interessant, wenn ihr mit neuen Spielern zockt und diese noch keine gepanzerten Fahrzeuge besitzen. Statt in ungesicherten Autos erschossen zu werden, finden sie bei euch Schutz.

Wir zeigen euch hier, was den Wagen so gut macht und wie lange ihr noch Zeit habt, das Angebot zu sichern.

