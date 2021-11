Ihr wollt mit euren eigenen Nummernschildern in GTA Online fahren? Wir zeigen euch, wie ihr sie gestalten könnt und wie ihr sie dann an euren Autos und Fahrzeugen ausrüstet.

Um was geht es? Autos in GTA Online haben in der Regel Nummernschilder, deren Ziffern und Buchstaben vom Spiel generiert werden. Dazu sind die Nummernschilder in verschiedenen Farben gehalten. Wer auf die zufälligen Zahlen und Buchstaben keine Lust hat, kann sich seine Nummernschilder personalisieren und bei verschiedenen Fahrzeugen nutzen.

Wir zeigen euch hier, wie ihr eure Nummernschilder in GTA Online ändert und eigene entwerft.

Nummernschild ändern mit iFruit-App

So funktioniert es: Um das Nummernschild in GTA 5 / Online zu verändern, müsst ihr euch eine App auf euer Smartphone laden. Damit ist nicht das Smartphone im Spiel gemeint, sondern euer eigenes Mobilgerät (Tablet geht auch). Die iFruit-App gibt es für Android und iOS.

Nach dem Download und der Installation müsst ihr die App mit eurem Social-Club-Account verbinden. Damit weiß die App, bei welchem Account die Nummernschilder angepasst werden sollen. Nutzt dafür also die Daten, mit denen ihr euch bei GTA Online einloggt.

Wählt jetzt im Hauptmenü “Los Santos Customs” aus

Klickt oben rechts auf das Nummernschild

Gebt nun die Zahlen und Buchstaben ein, die auf euer Kennzeichen sollen Das können Abkürzungen für euren Namen sein, Nummern oder Kombinationen aus Zahlen und Buchstaben Das Ganze ist auf 8 Buchstaben/Zeichen begrenzt Den Hintergrund und die Farben könnt ihr jetzt auch anpassen

Bestätigt jetzt, mit welchem Charakter ihr das Nummernschild nutzen wollt

Tippt auf “Bestellen”

Im Spiel erhaltet ihr danach die Bestätigung als SMS aufs Ingame-Handy

Eigenes Nummernschild ausrüsten: Wenn ihr das neue Nummernschild nutzen wollt, fahrt ihr zu einem LS-Customs-Shop eurer Wahl. Wählt dort die Option, euer Fahrzeug zu modifizieren.

Bei der Option “Nummernschild” könnt ihr die Farben des aktuellen Nummernschildes anpassen oder dann euer eigenes auswählen. In unserem Beispiel ist das die “17”.

iFruit-App geht nicht und stürzt ab? Diese Lösung hilft

Das ist das Problem: Die Bewertungen der iFruit-App liegen aktuell bei 1,6 von 5 Sternen bei über 400.000 Bewertungen im Google Play Store (Stand vom 30. November 2021). Grund für die miesen Bewertungen ist die Performance der App. Bei neueren Betriebssystemen stürzt die iFruit-App direkt beim Laden ab. Andere, ältere Geräte können die App zwar starten, können dann aber nicht das Menü von LS Customs laden – auch dann folgt ein Crash.

Wir haben das ausprobiert und können die Probleme bestätigen. Das letzte Update der App erfolgte am 29.11.2019.

Was ist die Lösung? Wer zwingend sein Nummernschild in GTA Online ändern möchte, hat verschiedene Optionen:

Probiert ältere Smartphones mit älteren Betriebssystemen aus, hier könnte die iFruit-App funktionieren

Nutzer auf reddit empfehlen, einen Emulator herunterzuladen (via reddit.com) Mit einem Emulator kann man das Android-Betriebssystem auf dem PC starten und dort Apps installieren und benutzen Laut einigen Spielern, funktioniert die iFruit-App mit ausgewählten Emulatoren, sodass man sich damit ein Nummernschild erstellen kann



Eine andere Lösung ist, falls die App für euch startet, aber nach der Auswahl von LS Customs abstürzt, in den Einstellungen die PC-Plattform abzuwählen und stattdessen einen Account auf Xbox oder PlayStation wählen, der mit dem gleichen Social-Club-Konto verbunden ist – Bei uns im Test funktionierte das als Lösung

